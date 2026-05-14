باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیپلماتها به روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» خبر دادند که عربستان در چارچوب گفتوگوها درباره چگونگی مدیریت تنشهای منطقهای پس از پایان جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، ایده «انعقاد پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران» را با متحدان خود به بحث گذاشته است.
دو دیپلمات غربی توضیح دادند که ریاض به «پیمان هلسنکی» که در دهه هفتاد میلادی امضا شد و به کاهش تنشها در اروپا در دوران جنگ سرد کمک کرد، به عنوان یک الگوی احتمالی مینگرد. این دیپلماتها افزودند که «پیمان عدم تعرض یکی از چندین ایدهای است که در دست بررسی قرار دارد».
به گفته دیپلماتهای دیگر، ماههای اخیرِ جنگ، احساس فوریت فزایندهای را نزد کشورهای عربی و اسلامی برای بازنگری در اتحادها و ساختار امنیت منطقهای ایجاد کرده است؛ در حالی که پایتختهای اروپایی و نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از پیشنهاد عربستان حمایت کرده و سایر کشورهای خلیج فارس را به تایید آن ترغیب کردهاند.
حامیان این ایده معتقدند که این اقدام راهی برای اجتناب از درگیریهای آینده و ارائه تضمینهایی به تهران مبنی بر عدم قرارگیری در معرض حمله است. یک دیپلمات عرب به این روزنامه گفت که پیمانی برای عدم تعرض مشابه «پیمان هلسنکی»، با استقبال اکثر کشورهای عربی و اسلامی و همچنین ایران روبهرو خواهد شد.
دیپلماتها همچنین از وجود اختلافنظر میان عربستان و امارات درباره چشمانداز منطقهای سخن گفتند و توضیح دادند که ابوظبی در طول جنگ موضع خصمانهای نسبت به ایران داشته و از نهادهای عربی به دلیل عدم اتخاذ موضع محکمتر در قبال حملات ایران انتقاد کرده است؛ امارات همچنین بر عزم خود برای تقویت روابط با رژیم تروریستی اسرائیل پس از جنگ تاکید کرده که این امر تردیدهایی را درباره آمادگی امارات برای پیوستن به چنین توافقی ایجاد کرده است.
در مقابل، عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان برای دستیابی به توافقی میان ایران و آمریکا جهت پایان دادن به جنگ حمایت کردهاند. همچنین دیپلماتها به «فایننشال تایمز» از یک «نزدیکی رو به رشد میان عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر» خبر دادند و علیرغم نبود یک اتحاد رسمی، پیشبینی کردند که همکاریهای دفاعی، سیاسی و اقتصادی میان این کشورها در مرحله پس از جنگ تقویت شود.
پیمان هلسنکی که در سال ۱۹۷۵ بین آمریکا، کشورهای اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش امضا شد، با هدف رسیدگی به مسائل امنیتی و تقویت همکاریهای اقتصادی میان قدرتهای رقیب شکل گرفت و پیش از این نیز به عنوان الگویی احتمالی برای «خاورمیانه» مطرح شده بود.
منبع: المیادین