عربستان با هدف کاهش تنش‌های منطقه در دوران پساجنگ، ایده انعقاد یک پیمان دفاعی «عدم تعرض» با ایران را به سبک توافق هلسنکی مطرح کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیپلمات‌ها به روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» خبر دادند که عربستان در چارچوب گفت‌و‌گو‌ها درباره چگونگی مدیریت تنش‌های منطقه‌ای پس از پایان جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، ایده «انعقاد پیمان عدم تعرض بین کشور‌های خاورمیانه و ایران» را با متحدان خود به بحث گذاشته است.

دو دیپلمات غربی توضیح دادند که ریاض به «پیمان هلسنکی» که در دهه هفتاد میلادی امضا شد و به کاهش تنش‌ها در اروپا در دوران جنگ سرد کمک کرد، به عنوان یک الگوی احتمالی می‌نگرد. این دیپلمات‌ها افزودند که «پیمان عدم تعرض یکی از چندین ایده‌ای است که در دست بررسی قرار دارد».

به گفته دیپلمات‌های دیگر، ماه‌های اخیرِ جنگ، احساس فوریت فزاینده‌ای را نزد کشور‌های عربی و اسلامی برای بازنگری در اتحاد‌ها و ساختار امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده است؛ در حالی که پایتخت‌های اروپایی و نهاد‌های وابسته به اتحادیه اروپا از پیشنهاد عربستان حمایت کرده و سایر کشور‌های خلیج فارس را به تایید آن ترغیب کرده‌اند.

حامیان این ایده معتقدند که این اقدام راهی برای اجتناب از درگیری‌های آینده و ارائه تضمین‌هایی به تهران مبنی بر عدم قرارگیری در معرض حمله است. یک دیپلمات عرب به این روزنامه گفت که پیمانی برای عدم تعرض مشابه «پیمان هلسنکی»، با استقبال اکثر کشور‌های عربی و اسلامی و همچنین ایران رو‌به‌رو خواهد شد.

دیپلمات‌ها همچنین از وجود اختلاف‌نظر میان عربستان و امارات درباره چشم‌انداز منطقه‌ای سخن گفتند و توضیح دادند که ابوظبی در طول جنگ موضع خصمانه‌ای نسبت به ایران داشته و از نهاد‌های عربی به دلیل عدم اتخاذ موضع محکم‌تر در قبال حملات ایران انتقاد کرده است؛ امارات همچنین بر عزم خود برای تقویت روابط با رژیم تروریستی اسرائیل پس از جنگ تاکید کرده که این امر تردید‌هایی را درباره آمادگی امارات برای پیوستن به چنین توافقی ایجاد کرده است.

در مقابل، عربستان و دیگر کشور‌های خلیج فارس از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان برای دستیابی به توافقی میان ایران و آمریکا جهت پایان دادن به جنگ حمایت کرده‌اند. همچنین دیپلمات‌ها به «فایننشال تایمز» از یک «نزدیکی رو به رشد میان عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر» خبر دادند و علی‌رغم نبود یک اتحاد رسمی، پیش‌بینی کردند که همکاری‌های دفاعی، سیاسی و اقتصادی میان این کشور‌ها در مرحله پس از جنگ تقویت شود.

پیمان هلسنکی که در سال ۱۹۷۵ بین آمریکا، کشور‌های اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش امضا شد، با هدف رسیدگی به مسائل امنیتی و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان قدرت‌های رقیب شکل گرفت و پیش از این نیز به عنوان الگویی احتمالی برای «خاورمیانه» مطرح شده بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، غرب آسیا ، کشورهای خلیج فارس
خبرهای مرتبط
تاکید روسیه و مصر بر حل مسالمت‌آمیز بحران پیرامون ایران
سقوط ۶۵ درصدی آمار جابجایی مسافران در فرودگاه دبی
سطح تهدید در تنگه هرمز «بحرانی» باقی ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
عربستان مگر اختیاری از خودش دارد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
عربستان در پازل طرحهای آمریکا بازی میکند...و به احتمال بسیار این طرح جهت ..ایجاد شک تردید در مسیولان کشورمان در ‌..احتمال وقوع جنگ.... مطرح شده است
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به اعراب هیچ گونه اعتبار و اعتماد نداریم همگی به خون ایرانی تشنه هستتند پس باید تمام خسارتهای ایران رو پرداخت کنند
۱۰
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اول از عراق شروع کنیم و غرامت 8 سال جنگ رو ازشون بگیریم بعد بریم سراغ بقیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
قبول !
اما باید حدأقل یک سیلی از ایران بخورید.
آگر قدرت داشتید!!! ایران را به خاک و خون میکشیدید .
ریشه شماها در آمریکاست و نوکری صهیونیست ...
ایران همیشه برتر است.
کوچکترین فکر منفی در مخیله تان بگذرد ما رصد میکنیم و میکنیم.
تصمیم نهایی را امام مسلمین و آزادگان جهان می‌گیرند و ما مطیع و فرمانبردار ...
البته همه تون به ما بدهکار هستید باید تسویه کنیم بعدش ببینیم چی میشه ...
حوادث مکه در چند مورد ...! + جنگ اخیر !!!
حوادث دبی در چندین مورد و...
حوادث بحرین در پناه دادن به یگان پنجم دریایی آمریکا و جنگ...
کویت و قطر و.....
تنها کشور خلیج فارس که در پناه ایران است عمان قهرمان است که به دشمنان ما اجازه جولان نداد.
بعدأ در مورد قفقاز و هرات و ... صحبت میکنیم.
۳۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ایران قوی نبود، این کشورهایی که به هر نحوی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شرکت کردند، ما را مثل غزه می کردند. ما به رهبر شهید و نیروهای مسلح خود مدیون هستیم. من هم اعتمادی به اینها ندارم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر کظورهای حوزه حلیج فارس اگر سر عقل بیایند و خاک خودشان رو لانه اس اییل و امریکا نکنند و هر گونه همکاری نظامی و از حضور کشورهایی خارج از منطقه خلیج فارس و عدم دعوت از آنها بعنوان تامین امنیت انجام دهند و اینکه نبود آنها خود باعث امنیت منطقه است.
۲۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما آمریکا رو بیرون کن و با ایران روابط دوستانه برقرار کن. ایران دشمن شما نیست بلکه نیروهایِ خارجِ منطقه دشمن شما هستند
۳۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو راست میگی کشور های عربی موفق شدن عادی سازی کردن ولی نمیدونی کدام عادی سازی میگم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
با هیچ کشور عربی پیمان نبندیم که به طرفهالعینی خیانت میکنند
همینکه حس کنند شمشیر بالا سرشونه خوبه
با همین فرمان برویم جلو
۱۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کار عاقلانه‌ چقدر چاپلوسی کنه آخرش هم میگن بهش گاو شیرده اگر میخواهی با عزت زندگی کند همراه ایران باش
۳۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
به شرطی که عربستان هم میزبان پایگاه های آمریکایی صهیونیستی نباشد و در مواقع جنگ و بحران از اون پایگاه ها به ایران حمله نشود.
۳۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
انتقام حج را فراموش نمی‌کنیم.
دبی هم که تکلیف ش،، روشنه
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ