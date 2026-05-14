باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نیرالهامی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما در آغاز هفته ملی جمعیت، با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به مسئله فرزندآوری؛ گفت: جوانی جمعیت صرفاً یک موضوع آماری نیست، بلکه زیربنای اصلی اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

وی با تبیین نقش نیروی انسانی در پیشرفت جامعه افزود: ایران قوی نیازمند ساختاری جوان، خلاق و پویاست؛ در واقع جوانی جمعیت، پیشران اصلی برای حرکت چرخ‌های توسعه و تضمین‌کننده امنیت پایدار برای نسل‌های آینده است.

الهامی با اشاره به چالش‌های جدی سالمندی جمعیت تصریح کرد: حمایت از نهاد خانواده و ترویج ازدواج پایدار، یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای فرداست و ما باید با نگاهی جامع، موانع موجود در مسیر فرزندآوری را شناسایی و مرتفع کنیم.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی همچنین بر ایجاد زیرساخت‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: تلاش ما در استان بر این است که با ایجاد محیط‌های کار دوستدار خانواده و ارتقای سطح سلامت مادر و کودک، فضایی امن و امیدبخش برای والدین فراهم آوریم.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم عزم ملی در این مسیر خاطرنشان کرد: تحقق عدالت اقتصادی و ارتقای رفاه خانواده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و آحاد جامعه را می‌طلبد تا مسیری روشن و پایدار برای جوانی جمعیت و سربلندی ایرانِ قوی فراهم گردد.

الهامی با اشاره به عناوین روزشمار هفته گرامیداشت روز ملی جمعیت گفت: ۲۴ اردیبهشت: مشارکت اجتماعی و شبکه‌سازی محله‌ای؛ قلب تاب‌آوری جمعیت ایران -۲۵ اردیبهشت: فرهنگ و رسانه؛ آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی - ۲۶ اردیبهشت: سلامت مادر و کودک و کرامت مادری - ۲۷ اردیبهشت: ازدواج و خانواده پایدار؛ پیشران جوانی جمعیت و قدرت ملی - ۲۸ اردیبهشت: محیط کار دوستدار خانواده؛ آینده‌ساز جمعیت ایران - ۲۹ اردیبهشت: امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده و ۳۰ اردیبهشت (روز ملی جمعیت): پایداری جمعیتی و اتحاد ملی برای ایران قوی است.