باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و دوستداران فرهنگ و ادب، از کتاب «یک قرن با کازرون» نوشته مهدی تقی‌نژاد در کازرون رونمایی شد.

منصور طبیعی مدیرعامل بنیاد فارس‌شناسی در این مراسم با تقدیر از زحمات ۳۰ ساله استاد تقی‌نژاد در پژوهش، تحقیق و گردآوری این کتاب، از حمایت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کازرون برای چاپ این اثر فاخر قدردانی کرد.

پرداختن به روح شهر، ماندگار خواهد بود

او این اقدام را الگویی مهم برای شهرداران سایر شهر‌ها دانست و تاکید کرد: وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر تنها رسیدگی به مسائل فیزیکی شهر نیست؛ شهر روح دارد و روح شهر، فرهنگ و هنر است؛ پرداختن به این روح، ماندگار خواهد بود.

کتاب «یک قرن با کازرون»؛ گنجینه‌ای برای ایران‌شناسی

مدیرعامل بنیاد فارس‌شناسی به اهمیت این اثر از منظر ایران‌شناسی پرداخت و گفت: یکی از وظایف ما در بنیاد فارس‌شناسی، شناسایی و معرفی ابعاد مختلف فرهنگ، ادب و تاریخ ایران است.

او افزود: این کتاب یک قرن تاریخ کازرون را در بر می‌گیرد و ۴ دوره حکومتی را شامل می‌شود و سیر تاریخی را دنبال می‌کند و آگاهی تاریخی مهمی درباره اتفاقات ۱۰۰ سال گذشته کازرون به ما می‌دهد.

مدیرعامل بنیاد فارس شناسی همچنین به پشتوانه قوی علمی این کتاب اشاره کرد و ادامه داد: این پژوهش با تکیه بر اسناد و مدارک و همچنین مصاحبه‌های فراوان با معتمدان و مطلعان، طی ۳ دهه انجام شده است. این اثر می‌تواند الگویی برای کار‌های مشابه باشد و باید در سطح شهرستان و استان به طور گسترده معرفی شود.

شهردار کازرون: کتاب یک قرن با کازرون، پلی میان گذشته، حال و آینده

هاشمی شهردار کازرون، نیز در این مراسم، در خصوص کتاب یک قرن با کازرون، اظهار کرد: این کتاب به بررسی تحولات کازرون در یک قرن اخیر می‌پردازد و با مطالعه محتوای آن، با تاریخ غنی و پربار کازرون از ۱۰۰ سال پیش تاکنون آشنا خواهید شد.

او افزود: این کتاب پلی میان گذشته، حال و آینده است و نسل‌های آینده می‌توانند با مطالعه آن، شناختی عمیق از کازرون در طول ۱۰۰ سال گذشته به دست آورند و از این منبع ارزشمند بهره‌مند شوند.

هاشمی ادامه داد: باعث افتخار من است که در شهری خدمت می‌کنم که همواره در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و حماسی پیشرو بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کازرون: توسعه شهر بر پایه هویت تاریخی

علیرضا جاشویی، رئیس شورای اسلامی شهر کازرون هم سخن گفتن از کازرون با ریشه‌های عمیق فرهنگی و هویتی را کاری بس دشوار خواند و بیان کرد: کازرون از گذشته تا کنون، مفاخر و مشاهیر بسیاری داشته و دارای اصالتی است که باید آن را حفظ و به نسل‌های بعد منتقل کرد، توسعه شهری نیز باید بر پایه این هویت بنا شود.

او افزود: امروز رونمایی از اثر فاخر استاد مهدی تقی‌نژاد را که حاصل سال‌ها پژوهش است، گرامی داشتیم، این اثر دانشنامه‌ای برای ۱۰۰ سال اخیر کازرون، این دیار را به جوانان معرفی کرده و مرجعی برای پژوهشگران آینده خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر کازرون همچنین تصریح کرد: شورای اسلامی و شهرداری کازرون مفتخر است که با رونمایی از نقش‌نگاره تاریخی زانو زدن امپراطوری روم در مقابل شاپور اول پادشاه مقتدر ایران و نصب ان در ورودی بوستان رفیع و نیز نصب سردیس مفاخر کازرون، طی هفته‌های آینده در یکی از بوستان‌های کازرون، در جهت معرفی بهتر هویت کازرون گام بردارد.

مهدی تقی‌نژاد: تاریخ، میراثی که باید حفظ و منتقل شود

مهدی تقی‌نژاد، نویسنده کتاب «یک قرن با کازرون»، هم با اشاره به قدمت چند هزار ساله تاریخ کازرون، که حتی از برخی کشور‌ها نیز کهن‌تر است، گفت: آثار مکتوب بسیاری اطلاعات ارزشمند درباره تاریخ کازرون به ما داده‌اند. ما باید بنویسیم تا تاریخ حفظ شود و آیندگان بدانند گذشتگانمان چه کرده‌اند.

او افزود: در جمع‌آوری اطلاعات این کتاب، از افراد زیادی یاری گرفتم؛ کسانی که شاید امروز در میان ما نباشند، اما بسیار دوست داشتم امروز اینجا بودند و ثمره تلاشمان را می‌دیدند.

مهدی تقی‌نژاد ادامه داد: حدود ۳۰ سال برای جمع‌آوری و تدوین اطلاعات این کتاب تلاش کرده است.