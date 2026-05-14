ترامپ اعلام کرد که پکن با سفارش از شرکت هواپیمایی بوئینگ موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که چین با سفارش ۲۰۰ فروند بوئینگ (BA.N) موافقت کرده است. 

در صورت تایید چین، این اولین خرید هواپیما‌های تجاری ساخت آمریکا توسط چین در نزدیک به یک دهه گذشته است.

پیش از این، رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده بودند که پکن حدود ۵۰۰ فروند هواپیما از بوئینگ خریداری کند. به همین دلیل، پس از اظهارات ترامپ سهام بوئینگ بیش از ۴ درصد کاهش پیدا کرد که بزرگ‌ترین کاهش در ۷ ماه گذشته است.

مذاکرات تجاری بخش مهمی از سفر دونالد ترامپ به پکن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا شمار زیادی از مدیران شرکت‌های مهم آمریکایی را با خود به پکن برده تا بتوانند دسترسی بهتری به بازار چین داشته باشند. 

از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری آمریکایی به شدت برای واردات و صادرات و همچنین پایگاه تولیدی به چین وابسته هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بوئینگ ، چین و آمریکا
