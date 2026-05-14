باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید اسماعیل حسینی اظهار کرد: طی نشست مشترکی با مدیرعامل شرکت توانیر کشور پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل تأمین برق پایدار و با ظرفیت کافی برای پروژه کارخانه جدید سیمان فارس برای طرح انتقال این کارخانه از شهر شیراز به خرامه انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: این نشست با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و مدیران کارخانه سیمان فارس در محل شرکت توانیر در تهران برگزار شد و راهکار‌های عملیاتی تأمین برق پایدار و با ظرفیت کافی برای پروژه کارخانه جدید سیمان فارس در خرامه بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: از دهه ۸۰ تاکنون طرح انتقال کارخانه سیمان فارس از شهر شیراز به خرامه با هدف کاهش آلودگی زیست محیطی در شیراز و کاهش گردوغبار در مناطق مسکونی مجاور کارخانه از مطالبات مردم بوده است و با وجود درخواست‌های مکرر مردم، تاکنون اجرای این طرح بزرگ با چالش‌هایی مواجه بوده که مهم‌ترین آنها تأمین برق پایدار و با ظرفیت کافی برای کارخانه جدید در خرامه است.

او افزود: با توجه به توان برق بالای مورد نیاز این کارخانه مقرر شد معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با هماهنگی کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای فارس راه‌های عملیاتی و فنی تأمین برق پایدار برای کارخانه جدید تا پایان اردیبهشت ماه بررسی و نهایی کنند.

حسینی تأکید کرد: با انتقال کارخانه سیمان فارس به خرامه نه تنها مشکلات زیست محیطی و گردوغبار ناشی از این کارخانه برای شهر شیراز رفع خواهد شد بلکه چند ده مگاوات برق مصرفی این کارخانه در شیراز نیز آزاد خواهد شد گرچه این توان بایستی در خرامه به این کارخانه تحویل داده شود؛ همچنین اشتغال‌زایی پایدار در منطقه خرامه نیز به همراه خواهد داشت.