باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد رضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از تأخیر در ابلاغ سهمیه وام‌های اشتغال مددجویان به شبکه بانکی گفت: وام‌های خرد اشتغال‌زایی، به‌ویژه برای اقشار ضعیف و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، ازجمله مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم محسوب می‌شود و دولت باید این موضوع را در اولویت قرار دهد.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس اظهار کرد: امروز بسیاری از مددجویان و خانواده‌های کم‌برخوردار ماه‌هاست در انتظار دریافت تسهیلات اشتغال هستند، اما هنوز بانک مرکزی سهمیه نهایی بانک‌ها و شعب را برای پرداخت این وام‌ها ابلاغ نکرده است.

این نماینده مجلس می‌گوید این تأخیر در حالی رخ داده که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و مردم برای تأمین درآمد و معیشت خود با مشکلات جدی مواجه هستند.

صباغیان اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی قطعاً این موضوع را پیگیری خواهد کرد و انتظار می‌رود بانک مرکزی هرچه سریع‌تر اعتبار و سهمیه هر بانک را مشخص و ابلاغ کند تا روند پرداخت تسهیلات آغاز شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد: طولانی شدن صف متقاضیان و بلاتکلیف ماندن خانواده‌ها قابل قبول نیست و باید با تصمیم‌گیری سریع‌تر، این مشکل برطرف شود.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس با بیان اینکه وام‌های اشتغال می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی مهمی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: این تسهیلات معمولاً به‌صورت هدفمند هزینه می‌شود و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی تلاش می‌کنند از آن برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خانگی و فعالیت‌های تولیدی استفاده کنند لذا چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، موجب افزایش امید و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش مهم این تسهیلات در توسعه تولید برق خورشیدی بیان کرد: بخشی از وام‌های اشتغال امروز در حوزه پنل‌های خورشیدی و تولید برق پراکنده هزینه می‌شود که این مسئله برای کشور اهمیت فراوانی دارد.

صباغیان تصریح کرد: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود برق روبه‌روست، توسعه نیروگاه‌های کوچک خورشیدی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه برق کمک کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: حمایت از توسعه برق خورشیدی هم به اشتغال‌زایی خانوارها کمک می‌کند و هم بخشی از مشکلات حوزه انرژی را کاهش می‌دهد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی برای خانواده‌ها و کشور داشته باشد.

صباغیان با انتقاد از نحوه توزیع منابع بانکی گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که وام‌های کلان در اختیار افراد دارای نفوذ و ثروت قرار می‌گیرد، اما خانواده‌های نیازمند و مددجویان برای دریافت تسهیلات خرد با مشکلات فراوان مواجه هستند. اگر تنها بخشی از این منابع کلان به‌صورت عادلانه میان اقشار ضعیف توزیع شود، بسیاری از مشکلات معیشتی آنان برطرف خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: معلولان، خانواده‌های دارای چند معلول و اقشار آسیب‌پذیر، بیش از دیگران نیازمند حمایت هستند و قانون نیز بر حمایت از این گروه‌ها تاکید دارد، اما متاسفانه در برخی موارد اجرای کامل قوانین حمایتی با مشکلاتی همراه است. دولت و دستگاه‌های اجرایی باید در عمل نشان دهند که حمایت از اقشار ضعیف در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

صباغیان تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، تسهیل دسترسی به تسهیلات اشتغال و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی است و بانک مرکزی باید با تسریع در ابلاغ سهمیه بانک‌ها، زمینه پرداخت سریع این وام‌ها را فراهم کند. حمایت از مددجویان و توسعه اشتغال خرد، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و ملی در شرایط کنونی کشور است.