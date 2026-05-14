باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام سید محمد انجوینژاد مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس بعدازظهر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری جشنهای عید غدیر در شیراز، با اشاره به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر ضرورت تبیین دقیق تحولات، تقویت انسجام اجتماعی و نقشآفرینی مؤثر جریانهای فرهنگی تأکید کرد.
او ضمن قدردانی از حضور فعالان فرهنگی، عید غدیر را یکی از مهمترین مناسبتهای هویتی و اعتقادی جهان اسلام دانست و افزود: غدیر تنها یک آیین مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مفهوم ولایت، تقویت پیوندهای اعتقادی و تعمیق وحدت اجتماعی در جامعه اسلامی است.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی افزود: سرعت و پیچیدگی رخدادهای جهانی در سالهای اخیر بهگونهای بوده که بسیاری از تحلیلها و پیشبینیهایی که در گذشته برای بخشی از جامعه دور از ذهن به نظر میرسید، امروز در عرصه واقعیتهای میدانی قابل مشاهده است.
او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته بارها درباره روند تحولات جهانی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران و نقش مردم در پیشرفت کشور نکاتی را مطرح کردهاند که شاید در مقاطعی برای برخی نگاه آرمانگرایانه تلقی میشد، اما امروز با وقوع تحولات مختلف، بخش مهمی از آن تحلیلها ملموستر و قابل درکتر شده است.
انجوینژاد با بیان اینکه معادلات قدرت در جهان در حال تغییر است، تصریح کرد: آنچه امروز در فضای سیاسی و رسانهای دنیا مشاهده میشود، نشانههایی از تضعیف ساختارهای سلطه و جابهجایی تدریجی قدرت در عرصه بینالمللی است.
او، حضور مردم را یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی دانست و گفت: تجربههای مختلف نشان داده است که حضور و همراهی مردم در صحنههای اجتماعی و فرهنگی میتواند تأثیر قابل توجهی بر معادلات اجتماعی، رسانهای و حتی سیاسی داشته باشد.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همافزایی اجتماعی اظهار داشت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، همدلی و پرهیز از اختلافات غیرضروری نیاز دارد؛ چراکه هرگونه دوقطبیسازی میتواند سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.
او افزود: در طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی باید بهگونهای عمل شود که همه اقشار جامعه احساس مشارکت و تعلق داشته باشند و هیچ قشر یا سلیقهای از دایره تعامل فرهنگی کنار گذاشته نشود.
انجوینژاد همچنین با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» خاطرنشان کرد: در شرایطی که فضای رسانهای با حجم گستردهای از اطلاعات و روایتهای متضاد مواجه است، یکی از مهمترین وظایف فعالان فرهنگی، روایت صحیح واقعیتها و تبیین دقیق مسائل برای افکار عمومی است.
او ادامه داد: تجربههای اخیر نشان داده است که همراهی اجتماعی و حضور مردم در عرصههای مختلف، نقش مهمی در تقویت امید و شکلگیری فضای مثبت اجتماعی دارد و این مسئله باید بهصورت هدفمند مورد توجه قرار گیرد.
انجوینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، جشنهای عید غدیر را فرصتی ارزشمند برای گسترش نشاط اجتماعی، تقویت پیوندهای دینی و افزایش مشارکت مردمی دانست و گفت: باید از ظرفیت این مناسبت بزرگ برای ایجاد حرکتهای فرهنگی ماندگار و اثرگذار در جامعه بهره برد.
او در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیتهای فرهنگی و مردمی اظهار داشت: مسیر پیشرو نیازمند برنامهریزی دقیق، همدلی و حضور فعال همه گروههای اجتماعی است تا در کنار حفظ ارزشهای دینی، امید، پویایی و نشاط اجتماعی در جامعه تقویت شود.
منبع: تبلیغات اسلامی فارس