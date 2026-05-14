باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی قم با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی اعلام کرد:فردا و پس فردا وزش باد با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت همراه با گردوخاک، رگبار و رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ برای استان پیشبینی میشود.
بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی روز جمعه آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود، بهتدریج افزایش ابر و وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود و احتمال بارشهای رگباری و رعدوبرق در برخی نقاط استان وجود خواهد داشت.
روز شنبه آسمان قسمتی ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود؛ در این روز کاهش محسوس دما رخ میدهد.
روز یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم داشت که در برخی نقاط با رگبار و رعدوبرق همراه است.
طی روزهای جمعه تا یکشنبه احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد استان وجود دارد.
روز دوشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد شدید و گردوخاک خواهد بود.
منبع: هواشناسی قم