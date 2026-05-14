باشگاه خبرنگاران جوان - تجمع مردمی خنج با حضور جمعی از مسئولان شهرستان، فعالان فرهنگی، خانواده‌ها و نوجوانان در جوار تالار شهر این شهرستان برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر ضرورت توجه به تربیت فرهنگی، هویتی و حماسی نسل کودک و نوجوان تأکید شد.

در این برنامه علی خواجه‌نژادیان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس به همراه مجید خطبائی حضور داشت و ضمن سخنرانی در جمع مردم، از کانون‌یاران مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خنج تجلیل کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس در این مراسم با اشاره به نقش مهم فعالیت‌های تربیتی در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به تربیت حماسی کودکان و نوجوانان هستیم؛ زیرا آینده فرهنگی، اجتماعی و هویتی کشور به شیوه تربیت نسل جدید وابسته است.

او افزود: تربیت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز عزت و اقتدار جامعه اسلامی باشد و تربیت حماسی کودکان، کلید فتح قدس است. باید روحیه خودباوری، شجاعت، اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری را در میان نسل نوجوان تقویت کنیم.

خواجه‌نژادیان همچنین بر ضرورت پرورش استعداد‌های فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: فراهم‌کردن زمینه رشد ذوق هنری، خلاقیت، علم‌آموزی، تفکر، مهارت‌های فردی و اجتماعی و همچنین تقویت نشاط و امید، لازمه تربیت نسلی توانمند و اثرگذار برای آینده کشور است.

او در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت هویت دینی و ملی را ضروری دانست و اظهار کرد: فریاد «الله‌اکبر» سلاحی است که هیچ‌گاه از ملت ایران جداشدنی نیست و همواره نماد ایمان، ایستادگی و اقتدار جهان اسلام بوده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس از خانواده‌ها، مسئولان و فعالان فرهنگی نیز خواست مجموعه کانون را در اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی یاری کنند و افزود: تلاش ما نهادینه‌کردن مؤلفه‌هایی همچون شجاعت، خلاقیت، علم، اندیشه، هنر و هویت فرهنگی در میان کودکان و نوجوانان است.

او همچنین از اجرای کارگاه‌ها و برنامه‌های تابستانی مراکز کانون در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و مهارتی خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری خانواده‌ها از ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی این مجموعه تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از کانون‌یاران مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خنج به پاس مشارکت فعال در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تجلیل شد.

همزمان با برگزاری این تجمع، مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خنج با برپایی ایستگاه‌های متنوع فرهنگی و هنری، برنامه‌هایی ویژه کودکان و نوجوانان اجرا کرد که با استقبال خانواده‌ها همراه شد.

پیش‌ثبت‌نام کارگاه‌های تابستانی با هدف شناسایی و پرورش استعدادها، غنی‌سازی اوقات فراغت و هدایت کودکان و نوجوانان به فعالیت‌های آموزشی، مهارتی و خلاقانه از جمله بخش‌های این برنامه بود.

برپایی ایستگاه دانایی و امانت کتاب نیز با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت مهارت‌های فکری و افزایش انس کودکان با کتاب انجام شد و جمعی از کودکان و نوجوانان از خدمات این بخش بهره‌مند شدند.

در بخش فعالیت‌های هنری نیز برنامه‌هایی همچون اوریگامی قلب و رنگ‌آمیزی برای کودکان برگزار شد که با هدف تقویت خلاقیت، افزایش تمرکز، پرورش ذوق هنری و ایجاد فضای شاد طراحی شده بود.

همچنین مسابقه دارت با هدف افزایش دقت و تمرکز، تقویت هماهنگی ذهن و جسم و ارتقای روحیه مشارکت و رقابت سالم میان کودکان و نوجوانان برگزار شد و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

اجرای این برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی در حاشیه تجمع مردمی خنج، فرصتی را برای آشنایی بیشتر خانواده‌ها و نوجوانان با ظرفیت‌ها و خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراهم کرد.

منبع: کانون پرورش فکری فارس