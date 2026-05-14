باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «جریان» که در ماههای اخیر بهعنوان یکی از محورهای اصلی پوشش تحولات، تحلیلهای کارشناسی و روایتهای اجتماعی در تلویزیون مورد توجه قرار گرفته، با هدف ارائه تصویری جامع از ابعاد مختلف رویدادهای کشور طراحی و تولید شده است.
این برنامه بهویژه در دوران دفاع مقدس سوم با نگاهی تحلیلی و چندبُعدی، تلاش کرده است تا ضمن انعکاس روایتهای معتبر و شفاف، پیوند میان میدان و جامعه را تقویت کند و بازتابدهنده تلاشهای ملی در مدیریت شرایط باشد.
در جریان این بازدید، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما با قدردانی از تلاشهای عوامل برنامه گفت:برنامه «جریان»، نمونهای از تلاش خلاقانه و حرفهای همکاران رسانه ملی برای ارائه روایت روشن، دقیق و مسئولانه از تحولات این روزهاست.
حسین قرایی ادامه داد: گفتوگوهای تبیینی، ارتباط مؤثر با مردم و تلاش برای بازتاب دستاوردهای ملی در این برنامه کاملاً مشهود است. به پشت صحنه این برنامه آمدم تا ضمن ابلاغ سلام رئیس سازمان، از نزدیک قدردان زحمات عوامل باشم و به همه عزیزانی که با دقت، سرعت و تعهد در این شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، خداقوت بگویم.
مصطفی مژدهیآذر، تهیهکننده برنامه و علیرضا زادبر، مجری برنامه نیز در این دیدار ضمن تشریح رویکردهای محتوایی «جریان»، بر نقش برنامه در تحلیل تحولات، بسترسازی برای تقویت همافزایی اجتماعی و ارائه روایتهای دقیق تأکید کردند.
