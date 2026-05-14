مدیرکل روابط‌عمومی صداوسیما با حضور در پشت‌صحنه برنامه تلویزیونی «جریان» که از شبکه یک سیما روانه آنتن می‌شود، از تلاش این برنامه جریان‌ساز در مسیر تبیین موضوعات روز کشور قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «جریان» که در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی پوشش تحولات، تحلیل‌های کارشناسی و روایت‌های اجتماعی در تلویزیون مورد توجه قرار گرفته، با هدف ارائه تصویری جامع از ابعاد مختلف رویداد‌های کشور طراحی و تولید شده است.

 این برنامه به‌ویژه در دوران دفاع مقدس سوم با نگاهی تحلیلی و چندبُعدی، تلاش کرده است تا ضمن انعکاس روایت‌های معتبر و شفاف، پیوند میان میدان و جامعه را تقویت کند و بازتاب‌دهنده تلاش‌های ملی در مدیریت شرایط باشد.

در جریان این بازدید، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما با قدردانی از تلاش‌های عوامل برنامه گفت:برنامه «جریان»، نمونه‌ای از تلاش خلاقانه و حرفه‌ای همکاران رسانه ملی برای ارائه روایت روشن، دقیق و مسئولانه از تحولات این روزهاست. 

حسین قرایی ادامه داد: گفت‌و‌گو‌های تبیینی، ارتباط مؤثر با مردم و تلاش برای بازتاب دستاورد‌های ملی در این برنامه کاملاً مشهود است. به پشت صحنه این برنامه آمدم تا ضمن ابلاغ سلام رئیس سازمان، از نزدیک قدردان زحمات عوامل باشم و به همه عزیزانی که با دقت، سرعت و تعهد در این شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، خداقوت بگویم.

مصطفی مژدهی‌آذر، تهیه‌کننده برنامه و علیرضا زادبر، مجری برنامه نیز در این دیدار ضمن تشریح رویکرد‌های محتوایی «جریان»، بر نقش برنامه در تحلیل تحولات، بسترسازی برای تقویت هم‌افزایی اجتماعی و ارائه روایت‌های دقیق تأکید کردند.

منبع: روابط‌عمومی رسانه ملی

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
من کارمند شرکت هاستینگ هستم که نزدیک به ۵۰ هزار نفر سرویس پیش ما دارن
فقط میتونم بگم تمام کسایی که مشاغل آنلاین داشتن(شامل سئو کار.طراح سایت.برنامه نویس. فروشنده اینترنتی و...) به خاک سیاه نشستن و از کار بی کار شدن
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
من 23 سالمه و اهل سراوان از استان سیستان و بلوچستان هستم ، نقطه صفر مرزی ، پدرم رو بچگی از دست دادم ، با هزار و یک دردسر دانشگاه قبول شدم و چند سری محقق برتر شدم ، دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای هستم و عاشق برنامه نویسی و برای درآمدم مدرس زبان انگلیسی بودم به اطفال خارج از کشور به صورت آنلاین ، اما حالا شاگرد یک سوخت برم و هربار که میزنم بیرون حس میکنم شاید این دفعه برنگردم ، خیلی حالم بده و الآن حدود یک ساله پاروکستین با دوز بالا مصرف میکنم ..
۱
۳۲
پاسخ دادن
