باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - شامگاه پنجشنبه، حرم مطهر بانوی کرامت میزبان جمع کثیری از عاشقان شهدا بود.آیین گرامیداشت چهلمین روز از خاکسپاری امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، فرماندهای که در مسیر دفاع از حریم امنیت و آرمانهای انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد، در جوار کریمه اهل بیت (ع) گرامی داشته شد.
وداعی دیگر در جوار کریمه اهل بیت (ع)
این مراسم در حالی برگزار شد که چهل روز پیش ، پیکر مطهر این شهید بزرگوار با حضور دهها هزار نفر از مردم شهیدپرور قم در همین حرم مطهر تشییع و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) آرام گرفته بود. حالا در چهلمین روز خاکسپاری، بار دیگر حرم مطهر میزبان عاشقانی بود که با قرائت قرآن، ذکر فاتحه و توسل به اهل بیت (ع)، با آرمانهای این شهید سرافراز تجدید میثاق کردند.
در این مراسم، سخنرانان با اشاره به ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار، بر تداوم راه او و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کردند. حاضران نیز با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از جنایتکاران عالم اعلام و بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب و شهدای والامقام تجدید پیمان کردند.
سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی از فرماندهان برجسته و تأثیرگذار نیروهای مسلح کشور بود که در دوران مسئولیت خود، نقش تعیینکنندهای در ارتقای امنیت و اقتدار نظام اسلامی ایفا کرد. او در جریان حملات اخیر دشمن در جنگ رمضان، در نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴، در مسیر خدمت به نظام و دفاع از کیان ایران اسلامی به شهادت رسید. ایشان در طول حیات پربرکت خود، همواره به عنوان چهرهای متواضع، ولایتمدار و خستگیناپذیر شناخته میشد.