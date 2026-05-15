چند ماه پس از اعمال محاصره نفتی کوبا، سازمان ملل درباره خاموشی‌های طولانی مدت و اختلالات شدید در این کشور آمریکای لاتین هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل با اشاره به بحران انرژی در کوبا و محاصره این کشور، گفت: «تیم سازمان ملل متحد در کوبا به حمایت از مقامات این کشور و مردم آن ادامه می‌دهد، زیرا کوبا با بحران انرژی وخیمی رو به رو است که سبب خاموشی‌های طولانی مدت و اختلالات شدید در ارائه خدمات ضروری شده است». 

این مقام سازمان ملل گفت که شرایط در روز‌های اخیر «رو به وخامت» گذاشته است، زیرا ذخایر سوخت کوبا «تا حد زیادی تمام شده» و انتظار واردات فوری نمی‌رود.

پیش از این و در روز چهارشنبه، وزیر انرژی کوبا اعلام کرد که تحت محاصره مداوم ایالات متحده، این کشور مطلقاً هیچ ذخیره گازوئیل یا نفت کوره‌ای ندارد. د لا او لوی گفت: «ما نه نفت خام داریم و نه نفت کوره و نه گازوئیل. ما مطلقاً هیچ کدام از آنها را نداریم، من تکرار می‌کنم، تنها چیزی که داریم گاز چاه‌هایمان است.»

او ادامه داد که تحت محاصره آمریکا، بخش‌هایی از پایتخت در خاموشی ۲۰ تا ۲۲ ساعته فرو رفته است.

کوبا در بحبوحه تحریم نفتی آمریکا که از زمستان سال گذشته اعمال شد، با بحران سوخت و همچنین قطعی گسترده برق مواجه است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار‌ها گفته است که کوبا پس از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، «مقصد بعدی» است.

منبع: آناتولی

