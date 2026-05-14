وزیران امور خارجه ایران و روسیه بر نقش بالقوه و سازنده بریکس در کاهش اختلافات کشور‌های منطقه و سازوکار‌های امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با یکدیگر در حاشیه نشست وزرای خارجه بلیط در دهلی نو، دو طرف همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های سیاسی، انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اهمیت مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، همتای روس خود را در جریان آخرین تحولات پس از آتش بس در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران قرار داد و بر توسعه همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس تأکید کرد. 

دو طرف بر نقش بالقوه و سازنده بریکس در کاهش اختلافات کشور‌های منطقه و سازوکار‌های امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس تاکید کردند. 

طرفین همچنین درباره آخرین تحولات منطقه غرب آسیا و نیز مذاکرات مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، گسترش مناسبات اقتصادی و همکاری در حوزه انرژی و کریدور‌های ترانزیتی و آبراه‌های مهم را مورد حمایت قرار داد.

دو طرف همچنین با اشاره به توافقات قبلی دو کشور در جریان سفر دکتر عراقچی به سن پترزبورگ، بر تداوم رایزنی‌ها و تماس‌های نزدیک میان مقامات دو کشور در سطوح مختلف تأکید کردند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوصد گفته چون نیم کردار نیست .
