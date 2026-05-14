باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در بیست و پنجمین قرارگاه اقتصادی استان که با حضور فرماندار شهرستان بانه و مدیران اجرایی استان در بانه برگزار شد، از واحدهای تولیدی خواست که از تعدیل نیرو انسانی خودداری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی در شهرستان بانه، افزود: ظرفیتهای مناسبی در این شهرستان برای واردات کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خط تولید واحدهای صنعتی فراهم شده است.
بازدید میدانی مسئولان اقتصادی کردستان از واحدهای تولیدی بانه
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان به همراه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در جریان سفر به بانه از چند واحد تولیدی و صنعتی فعال این شهرستان بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، روند تولید، ظرفیتهای اشتغالزایی، مشکلات زیرساختی و نیازهای واحدهای صنعتی در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک در جریان مهمترین موانع توسعه این واحدها قرار گرفتند.
هیأت بازدیدکننده در نخستین برنامه، از شرکت «پیشرو سورین فنآور فرتاک» فعال در حوزه تولید لوازم خانگی بازدید کرد و سپس با حضور در شرکت «ندا ارتباطات آسیا» و مجموعه «ساناشید صنعت پارسیان»، روند تولید و ظرفیتهای توسعه صنایع لوازم خانگی را مورد ارزیابی قرار داد.
بازدید از واحد «باران تجارت پوریا» تولیدکننده قطعات، انواع لامپ و چراغ و همچنین شرکت «شهاب باران پردیس فلک» از دیگر برنامههای این سفر بود.
مسئولان همچنین از یک واحد تولیدی فعال در زمینه تولید محصولات بهداشتی شامل ژیلت، مسواک و نخ دندان بازدید کردند و در جریان وضعیت تولید، اشتغال و ظرفیتهای توسعه این مجموعه قرار گرفتند.
در جریان این بازدیدها، فعالان صنعتی و سرمایهگذاران ضمن بیان مسائل و مشکلات خود، خواستار تسریع در تأمین زیرساختهای صنعتی، حمایت مؤثر از تولید و رفع موانع سرمایهگذاری شدند.
مسئولان حاضر نیز بر حمایت از واحدهای تولیدی، توسعه سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و تقویت زیرساختهای صنعتی شهرستان بانه تأکید کردند.