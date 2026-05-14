باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد احمدی فارسانی در جلسه بنیاد قم‌پژوهی که در مدرسه کامکار شهر قم برگزار شد، با تأکید بر موضوع ثبت رویدادهای مکان‌محور برابر برنامه هفتمِ پنج‌ساله توسعه اعلام کرد: ثبت رویدادهای مکان‌محور برای اولین بار از استان قم آغاز شده است. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: اثر تاریخی‌فرهنگی «مکان‌رویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های میراث انقلاب اسلامی استان قم، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

احمدی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح ساخت موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی قم گفت: احداث موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. قدم اول این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاش‌های شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق ‌شده است.  

منبع: روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم

