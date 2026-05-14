یک کارگر در یک روستا در کازرون هنگام کار به درون چاه ۴۰ متری سقوط کرد و جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: بعد از ظهر امروز بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵، در پی شکسته شدن درپوش چوبی یک چاه کشاورزی با عمق حدود ۴۰ متر در روستای هلک کازرون، یک کارگر هنگام انجام کار به داخل این چاه سقوط کرد.

او افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و عملیات ارزیابی و امدادرسانی آغاز شد.

وکیل زاده گفت: عمق زیاد چاه و وجود حدود ۲۰ متر آب در آن، روند امدادرسانی را با پیچیدگی جدی مواجه کرده بود و به علت شدت آسیب‌های ناشی از سقوط و مدت زمان قرار گرفتن فرد در عمق چاه، کارگر حادثه دیده جان خود را از دست داده بود.

برچسب ها: سقوط در چاه ، حادثه ، مرگ کارگر
خبرهای مرتبط
مرگ مرد ۵۰ ساله بر اثر سقوط در چاه
مرگ ۲ نفر بر اثر سقوط در چاه و برق گرفتگی
سقوط مرگبار مرد ۷۷ ساله در چاه آب داراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
آخرین اخبار
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال فارس
دانشگاه صنعتی شیراز مجری سامانه هوشمند بازار مرغ فارس
گرانفروشان فارس ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند/پلمب ۳۵ واحد صنفی
فرصت تحصیل رایگان در ارشد علوم قرآنی برای طلاب
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قطعه نشا در مرودشت/ صادرات نشای مرودشت به استان‌های همجوار
تخلف ۱۲ شرکت حمل‌ونقل در فارس
انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز
انسداد ۹۶ چاه غیرمجاز و توقیف ۶۷ دستگاه حفاری در شیراز
تصادف مینی بوس و پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز
عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی واژگونی پژو پارس در سورمق