یک کارگر در یک روستا در کازرون هنگام کار به درون چاه ۴۰ متری سقوط کرد و جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: بعد از ظهر امروز بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۵، در پی شکسته شدن درپوش چوبی یک چاه کشاورزی با عمق حدود ۴۰ متر در روستای هلک کازرون، یک کارگر هنگام انجام کار به داخل این چاه سقوط کرد.

او افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و عملیات ارزیابی و امدادرسانی آغاز شد.

وکیل زاده گفت: عمق زیاد چاه و وجود حدود ۲۰ متر آب در آن، روند امدادرسانی را با پیچیدگی جدی مواجه کرده بود و به علت شدت آسیب‌های ناشی از سقوط و مدت زمان قرار گرفتن فرد در عمق چاه، کارگر حادثه دیده جان خود را از دست داده بود.