وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز کشور‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری دریافته‌اند که نمی‌توان برای تأمین امنیت منطقه به آمریکا و رژیم اسرائیل متکی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد حسن وزیر امور خارجه مالزی، روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ در حاشیه نشست وزیران خارجه کشور‌های عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به جنگ و آتش‌بس، جنگ چهل‌روزه اخیر را نقطه عطفی مهم در تحولات منطقه غرب آسیا توصیف کرد و گفت: امروز کشور‌های منطقه بیش از هر زمان دیگری دریافته‌اند که امنیت منطقه‌ای یک کل به‌هم‌پیوسته است و سرنوشت همه کشور‌های منطقه به یکدیگر وابسته است و نمی‌توان برای تأمین امنیت منطقه به آمریکا و رژیم اسرائیل متکی بود.

عراقچی همچنین از مواضع دولت و ملت مالزی در قبال جنگ تحمیلی علیه ایران، به‌ویژه محکومیت کشتار کودکان دانش‌آموز در میناب، قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت: تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ کاملا باز و امن بود و جمهوری اسلامی ایران و عمان به‌عنوان کشور‌های ساحلی، انواع خدمات رایگان از جمله خدمات ناوبری، ایمنی دریایی و نظارت‌های زیست‌محیطی را به کشتی‌های عبوری ارائه می‌کردند، اما تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل موجب شده است که درباره سازوکار‌های جدید در این زمینه بررسی‌هایی صورت گیرد.

وزیر امور خارجه مالزی نیز با اشاره به روابط همواره مثبت و دوستانه کشورش با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: مالزی همواره با توسل به زور در روابط بین‌الملل، مغایر با منشور ملل متحد، مخالف بوده و بر ضرورت فراهم کردن فضای لازم برای دیپلماسی و گفت‌و‌گو تأکید داشته و دارد.

دو طرف همچنین بر تداوم رایزنی‌ها و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کردند.

منبع: مهر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثل این است که برای رفتن به بهشت به شیطان متکی باشیم .🤭
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مقامات مالزی🤣😂🤸‍♀️ای واااااای
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خخخخخخخخخخخخخخخ
