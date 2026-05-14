باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات والیبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم فولاد سیرجان بهعنوان نماینده ایران امروز مقابل پوترا جاکارتا قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را در سه ست پیاپی شکست داد. شاگردان بهروز عطایی این دیدار را با نتایج ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۲ به سود خود به پایان رساندند.
ملیپوشان فولاد از ابتدای مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشتند و با برتری قاطع، اجازه خودنمایی به تیم اندونزیایی ندادند.
با این پیروزی، فولاد سیرجان مستقیماً راهی مرحله نیمهنهایی شد و قرار است فردا (جمعه) از ساعت ۱۱:۳۰ برابر تیم جیتکت ژاپن به میدان برود.
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از ۲۳ اردیبهشت آغاز شده و تا ۲۷ اردیبهشت ادامه دارد.