با اعلام رسمی باشگاه گهرزمین سیرجان، حمید بیغم پس از توافق با مدیران این باشگاه هدایت تیم را در فصل جدید لیگ برتر برعهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بیغم پس از مذاکره با مدیران باشگاه گهرزمین سیرجان و دستیابی به توافق نهایی، به‌عنوان سرمربی جدید این تیم برای فصل آینده لیگ برتر انتخاب شد.

بیغم که فصل گذشته هدایت فولاد زرند را برعهده داشت، حالا سکان فنی گهرزمین را در رقابت‌های پیش‌رو در دست خواهد گرفت.

در ادامه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه، بهروز عظیمی، باقر محمدی، مهدی مهدی‌خانی و سجاد یوسف‌خواه به‌عنوان خرید‌های جدید به ترکیب تیم اضافه شده‌اند. پیش از این نیز حسین طیبی، مسلم اولادقباد، سالار آقاپور، امیرحسین غلامی و حسین سبزی قرارداد خود را با گهرزمین تمدید کرده بودند تا اسکلت اصلی تیم برای فصل جدید حفظ شود.