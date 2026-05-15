آمریکا می‌گوید اورانیوم غنی‌شده ونزوئلا را خارج کرده و به ایالت کالیفرنیای جنوبی منتقل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن اورانیوم غنی‌شده را از یک راکتور تحقیقاتی تعطیل شده در ونزوئلا خارج کرده است.

این راکتور که RV-۱ نام داشت، اولین و تنها راکتور هسته‌ای ونزوئلا بود که در ابتدا برای تحقیقات علمی ساخته شده و بعدا برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سایر مواد با اشعه گاما مورد استفاده قرار می‌گرفت.

گفته شده اورانیوم غنی شده ونزوئلا از این راکتور که در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی کاراکاس واقع شده بود، به یکی از سایت‌های متعلق به وزارت انرژی آمریکا در ایالت کارولینای جنوبی منتقل شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ونزوئلا ، اورانیوم غنی شده ، راکتور هسته‌ای
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دزدی تو روز روشن شاخ ودم نداره دیگه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
این آمریکا ببین داره دوباره چه سلاحی می‌سازه این‌قدر دنبال اورانیوم مفت افتاده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به آمریکا کاری ندارم که کارش استعمار و زورگویی هست.مردم ونزوئلا چرا اینقدر بی تعصب و بی غیرت هستند؟ واقعا دست درازی به اموال کشورشان در روز روشن عین دست درازی به ناموس هست.نه اعتراضی نه چیزی؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
در واقع آمریکا دست درازی کرد به اموال ونزوئلا . در واقع آمریکا دزدی کرد. ای دزد پست فطرت. حرومت باشه این پول های دزدی. خون بالا بیاوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
شک نکنین همین بلا و هم سر خودمان میارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما که ونزئولا نیستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر اورانیومی از کشور خارج شود اونوقت دیگر خودم را ایرانی نمیزارم. میگم اهل کشور آواره ها هستم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا باعث تاسفه. ارزش شماها فقط به اورانیوم غنی سازی شده هست یعنی ؟
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۰:۵۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوستان چرا کسی نمیبینه؟ استعفا مقامات نظامی آمریکا , قتل و مفقود شدن دانشمندان هسته ای آمریکا و از طرفی دیدار با مقامات کشور هایی که قدرت هسته ای دارن . همه این ها داره میگه آمریکا میخواد از سلاح هسته ای برای ایران استفاده کنه.
و اگر سلاح بر روی یک شهر کوچیک و کم اهمیت استفاده بشه بعدش هم میتونه زود جمعش کنه. خواهش میکنم احتمالا قراره مردم بیگناه زیادی از بین برن لطفا لطفا بهش قکر کنید. باید چه کار کنیم ؟از کی کمک بگیریم ؟
راه دیگش هم همین بلایی که سر ونزوالا اومد ....
آیا آخرش یک معجزه میشه؟ یا چیزی جز بد و بدتر جلومون نیست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مواد غنی شده ایران را بدید ببره شاید از شر تورم و گرانی و خانه خرابی ملت نجات پیدا کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
از طرف ترامپ
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۱۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
به قول رهبر شهید اینا هر چی امتیاز بدی بازم امتیاز می‌خواهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا مثل آدم های دزد میمونه همه اموال کشور ها و داشته های آن کشور را میدزده و کشور خودش را رشد میده و کشور های دیگه را پسرفت میده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دزدِ غارتگر
Iran (Islamic Republic of)
سلما
۰۹:۱۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ ایران را با ونزوئلا اشتباه گرفته !!!
ایران مثل ونزوئلا نیست و ترامپ باید این را بداند حتی یک گرم اجازه نخواهیم داد اورانیومی و هر چیز دیگری از ایران خارج شود!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگار دست تو دادن که انبارداری کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اون دفعه که ۱۱ تن دادین رفت اتفاق ملموسی تو زندگیت احساس کردی؟که حالا میخوای این ۴۰۰ کیلو هم بدی بره؟
