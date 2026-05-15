باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن اورانیوم غنیشده را از یک راکتور تحقیقاتی تعطیل شده در ونزوئلا خارج کرده است.
این راکتور که RV-۱ نام داشت، اولین و تنها راکتور هستهای ونزوئلا بود که در ابتدا برای تحقیقات علمی ساخته شده و بعدا برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سایر مواد با اشعه گاما مورد استفاده قرار میگرفت.
گفته شده اورانیوم غنی شده ونزوئلا از این راکتور که در ۱۵ کیلومتری جنوب غربی کاراکاس واقع شده بود، به یکی از سایتهای متعلق به وزارت انرژی آمریکا در ایالت کارولینای جنوبی منتقل شده است.
منبع: رویترز