باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - با وجود هشدارهای مکرر درباره ممنوعیت آتش‌زدن بقایای کشت، موج تازه‌ای از سوزاندن کاه و کلش مزارع در استان آغاز شده است؛ اقدامی که علاوه بر تهدید سلامت عمومی، موجب آلودگی گسترده هوا و تخریب خاک می‌شود.

فرهاد قلی‌نژاد، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، گفت: طی سال گذشته بیش از ۶۰۰ پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و امسال نیز شناسایی مزارع دچار حریق و برخورد قانونی با عاملان آنها در حال انجام است.

او تأکید کرد که با وجود برگزاری برنامه‌های آموزشی و معرفی روش‌های جایگزین، همچنان برخی کشاورزان کاه و کلش باقی‌مانده از برداشت گندم را به روش سنتی آتش می‌زنند.

آقای قلب نژاد افزود: علیرغم هشدارهای فراوان از سوی محیط زیست و جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت هرگونه آتش‌سوزی در مزارع و بقایای کشت، شاهد آغاز دوباره این پدیده در استان هستیم.

به گفته او، سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی علاوه بر از بین بردن مواد مغذی خاک و زیست میکروبی، سهم قابل‌توجهی در افزایش آلودگی هوای استان دارد و در فصل گرما بحرانی‌تر می‌شود.

معاون محیط زیست خوزستان یادآور شد که پارسال جلسات آموزشی متعددی با کشاورزان برگزار شده و از آنان خواسته شده بود به‌جای سوزاندن کاه و کلش، از روش‌های جایگزین برای «مدیریت پسماندهای کشاورزی» استفاده کنند.

این مقام مسئول یادآور شد: روش‌های جدیدی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی شده تا هم خاک حفظ شود و هم کشاورزان از سوی نهادهای زیست‌محیطی مشمول برخورد قانونی نشوند.

بر اساس قوانین زیست‌محیطی ایران، آتش‌زدن بقایای کشت ممنوع است و مجازات آن شامل جریمه نقدی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی است.

کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که تداوم این رفتار در خوزستان؛ استانی که در چند سال گذشته با بحران ریزگردها و افت کیفیت هوا روبه‌رو بوده، می‌تواند سطح ذرات معلق در هوا را در فصل تابستان به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

در میان انتقادها، مقام‌های محیط زیست تأکید دارند که همکاری کشاورزان در اجرای روش‌های بدون آتش‌سازی، مهم‌ترین شرط موفقیت طرح‌های پایدار مدیریت بقایای کشاورزی است.

قلی‌نژاد گفت: ما قدردان کشاورزانی هستیم که استانداردها را رعایت کرده‌اند و از روش‌های علمی برای مدیریت پسماندها استفاده می‌کنند.