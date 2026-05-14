باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - خیرونا و رئال سوسیداد در چارچوب هفته سی‌وششم لالیگا و در دیداری که به میزبانی خیرونا برگزار شد، به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این مسابقه، با وجود برتری آماری خیرونا در هر دو نیمه و خلق موقعیت‌های بیشتر، این تیم در نهایت نتوانست از امتیاز میزبانی به طور کامل استفاده کند. بازی، اما پربرخورد و خشن دنبال شد و داور ۹ کارت زرد در این دیدار نشان داد.

رئال سوسیداد در دقیقه ۲۸ توسط جان مارتین به گل نخست رسید، اما خیرونا در دقیقه ۶۶ با گل کریستین استوانی بازی را به تساوی کشاند.

در پنج تقابل اخیر دو تیم، خیرونا یک برد، دو تساوی و رئال سوسیداد دو پیروزی کسب کرده بود. با این نتیجه، خیرونا با ۴۰ امتیاز در رتبه شانزدهم قرار گرفت و رئال سوسیداد با ۴۵ امتیاز در جایگاه هشتم ایستاد.