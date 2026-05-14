باشگاه خبرنگاران جوان _ اسماعیل بقائی شامگاه ۲۴اردیبهشت‌ماه در اجتماع مردمی میدان آزادی سنندج با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی کردستان اظهار کرد: سنندج همواره در ذهن ایرانیان به‌عنوان شهر هنر، موسیقی، ادب و اندیشه شناخته شده و می‌توان آن را نماد وحدت و همبستگی ملت ایران دانست.

وی با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از کشور طی تحولات و حوادث سال‌های اخیر افزود: مردم این استان در سال‌های گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، جلوه‌ای روشن از غیرت، وفاداری و ایستادگی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور همواره در خط مقدم حضور دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مردم کردستان شهدای بسیاری را در مسیر دفاع از ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند، تصریح کرد: تقدیم ۱۶۰ شهید از این خطه در جنگ تحمیلی اخیر نشان‌دهنده روحیه فداکاری و تعهد مردم کردستان به انقلاب و میهن است.

بقائی با تأکید بر اینکه اقتدار کشور بر پایه همراهی مردم شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی نیز با تکیه بر همین پشتوانه مردمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده و برای تأمین منافع ملی و امنیت کشور تلاش می‌کند.

وی دیپلماسی را ادامه مسیر مبارزه در عرصه‌ای دیگر توصیف کرد و گفت: امنیت پایدار کشور حاصل هم‌افزایی سه حوزه میدان، دیپلماسی و امنیت است و هماهنگی این بخش‌ها می‌تواند ضامن ثبات و اقتدار ایران باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام، از این میدان نیز سربلند خارج خواهد شد.