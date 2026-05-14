سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حمایت و پشتیبانی مردم، برای حفظ امنیت و منافع کشور در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اسماعیل بقائی شامگاه ۲۴اردیبهشت‌ماه در اجتماع مردمی میدان آزادی سنندج با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی کردستان اظهار کرد: سنندج همواره در ذهن ایرانیان به‌عنوان شهر هنر، موسیقی، ادب و اندیشه شناخته شده و می‌توان آن را نماد وحدت و همبستگی ملت ایران دانست.

وی با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از کشور طی تحولات و حوادث سال‌های اخیر افزود: مردم این استان در سال‌های گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، جلوه‌ای روشن از غیرت، وفاداری و ایستادگی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور همواره در خط مقدم حضور دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مردم کردستان شهدای بسیاری را در مسیر دفاع از ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند، تصریح کرد: تقدیم ۱۶۰ شهید از این خطه در جنگ تحمیلی اخیر نشان‌دهنده روحیه فداکاری و تعهد مردم کردستان به انقلاب و میهن است.

بقائی با تأکید بر اینکه اقتدار کشور بر پایه همراهی مردم شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی نیز با تکیه بر همین پشتوانه مردمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده و برای تأمین منافع ملی و امنیت کشور تلاش می‌کند.

وی دیپلماسی را ادامه مسیر مبارزه در عرصه‌ای دیگر توصیف کرد و گفت: امنیت پایدار کشور حاصل هم‌افزایی سه حوزه میدان، دیپلماسی و امنیت است و هماهنگی این بخش‌ها می‌تواند ضامن ثبات و اقتدار ایران باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام، از این میدان نیز سربلند خارج خواهد شد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل را وصل کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
با افزایش بی سابقه تورم دارید جواب مردم در میدان را میدهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ول کنید ترو قرآن آمریکا دنبال مذاکره نیست دنبال راه ترور فرماندهان و مسئولان هست سریع موشک قاره پیما و سلاح هسته ای بسازید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
از دیپلماسی خواهش می کنم که ذره ای جلوی آمریکا کوتاه نیاید چون خون عزیزانی را ریخته است که جگرهایمان پاره پاره است برایشان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثل این که مردم هم زندگی دارن همین طور برای خود اراجیف نباف پدرمون دراومد زیر گرانی وفساد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم صلح با تمام جهان میخوان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دمت گرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ولی آمریکا تسلیم ایران و نابودی ایران رو میخواد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر عزتمندان باشد ...!
بله
غیر از آن مردود است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید از چینی‌ها بخواهیم در مورد سفر آمریکایی‌ها به این کشور و اظهارات روبیو و ترامپ واکنش نشان دهند و شفاف‌سازی کنند
Iran (Islamic Republic of)
مشگل گشا
۰۰:۰۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
یا مشگل گشا اینترنت بین المللی رو وصل کنید🙄
