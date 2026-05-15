رهبر دموکرات‌های سنا خواستار پایان دادن رسمی به جنگ علیه ایران شد و آن را تصمیمی اشتباه دانست که جایگاه واشنگتن را تضعیف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چاک شومر، رهبر اقلیت سنای آمریکا از دونالد ترامپ به خاطر «جنگ غیرقانونی» با ایران انتقاد کرد و گفت که این درگیری جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف کرده، منابع نظامی را محدود کرده و دشمنان آمریکا را جسورتر کرده است.

شومر در صحن سنا گفت که این درگیری تاکنون حداقل ۲۹ میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه داشته است.

او اذعان کرد: «اعتبار آمریکا در صحنه جهانی بیشتر لکه دار شده است. ذخایر مهمات آمریکا در زمانی که ما برای جلوگیری از سایر متجاوزان به آنها نیاز داریم، در حال کاهش است.»

شومر اهداف دولت ترامپ را زیر سوال برد و استدلال کرد که رقبای ژئوپلیتیکی مانند چین از این وضعیت سود می‌برند.

او گفت: «مردم آمریکا ممکن است از جنگ ترامپ سود نبرند، اما رقبای ما، رقبای ما در سراسر جهان قطعاً سود می‌برند. در حالی که ترامپ اعتبار آمریکا را به لجن می‌کشد، چین خود را به عنوان منبع ثبات و منطق در صحنه جهانی معرفی می‌کند.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: چاک شومر ، سنای آمریکا ، دولت ترامپ
خبرهای مرتبط
ترامپ از پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تايوان خودداری کرد
ترامپ: چین پیشنهاد کمک برای حصول توافق با ایران را داد
چين تحریم‌های خود علیه روبيو را براى امکان سفر به پکن لغو نكرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ
آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل ۴۵ روز دیگر تمدید شد
۳۱ دریانورد ایرانی و پاکستانی توقیف‌شده توسط آمریکا آزاد شدند
حمایت روسیه از عضویت دائم هند و برزیل در شورای امنیت