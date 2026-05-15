باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چاک شومر، رهبر اقلیت سنای آمریکا از دونالد ترامپ به خاطر «جنگ غیرقانونی» با ایران انتقاد کرد و گفت که این درگیری جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف کرده، منابع نظامی را محدود کرده و دشمنان آمریکا را جسورتر کرده است.

شومر در صحن سنا گفت که این درگیری تاکنون حداقل ۲۹ میلیارد دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه داشته است.

او اذعان کرد: «اعتبار آمریکا در صحنه جهانی بیشتر لکه دار شده است. ذخایر مهمات آمریکا در زمانی که ما برای جلوگیری از سایر متجاوزان به آنها نیاز داریم، در حال کاهش است.»

شومر اهداف دولت ترامپ را زیر سوال برد و استدلال کرد که رقبای ژئوپلیتیکی مانند چین از این وضعیت سود می‌برند.

او گفت: «مردم آمریکا ممکن است از جنگ ترامپ سود نبرند، اما رقبای ما، رقبای ما در سراسر جهان قطعاً سود می‌برند. در حالی که ترامپ اعتبار آمریکا را به لجن می‌کشد، چین خود را به عنوان منبع ثبات و منطق در صحنه جهانی معرفی می‌کند.»

منبع: آناتولی