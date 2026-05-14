قالیباف در واکنش به رکوردشکنی نرخ بهرهٔ اوراق قرضه آمریکا به کنایه نوشت: تامین مالی سرسام‌آور یک مجری شکست‌خورده در نقش وزیر جنگ، رد پای بحران مالی و دیگر هیچ.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با اشاره به خبر افزایش بی‌سابقه نرخ بهره اوراق قرضه نوشت: "پس شما در حال تأمین مالی هگست، مجری تلویزیونی شکست‌خورده، با نرخ‌هایی هستید که از سال۲۰۰۷بی‌سابقه بوده، تا او بتواند در حیاط خلوت ما در تنگه هرمز، نقش وزیر جنگ را بازی کند"؟

قالیباف در ادامه تاکید کرده است: "می‌دانید چه چیزی دیوانه‌کننده‌تر از بدهی ۳۹ تریلیون دلاری است؟ این که برای تأمین مالی این جنگ‌بازی، نرخ بهره‌ای به اندازه دوران پیش از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بپردازید و در نهایت فقط یک بحران مالی جهانی جدید نصیبتان شود".

در روز‌های اخیر بازده اوراق قرضه سی ساله آمریکا به بیش از۵درصد رسیده که این نرخ از سال۲۰۰۷یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی بی سابقه است.

افزایش نرخ بهره اوراق قرضه به معنی افزایش انتظارات تورمی، افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه وام‌ها و در نهایت وارد آمدن فشار تامین مالی جنگ با ایران به مردم آمریکاست. جنگی که با هدف تسلیم ایران آغاز شد حالا دارد اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما فعلا قیمت یه شونه تخم‌مرغ رو کنترل کنید نگران آمریکا نباشید
داروغه جهنم
۱۶:۰۶ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب دکتر شما و نماینده های مجلس در حال حاضر مرخصی هستید اونم با حقوق یا مثل ما از جیب خرج میکنید؟
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
سردار
به فکر مردم ایران باش
به ما چه مربوطه که آمریکایی نون شب دارد یا ندارد

کامنت قبلی را نمیدونم چرا چاپ نشد
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
نرخ بهره بین بانکی در ایران رسیده به 24 درصد.. تو به آمریکا چیکار داری++؟؟ فکر ما رو بردارین
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
روغن سرخ کردنی 1.35 کیلوگرمی اویلا به 600 هزارتومان رسید...پنیر پگاه 400 گرمی به 150 هزار تومان رسید...دیگه از گوشت و مرغ و برنج و... اصلا نگو که دلم خونه. معلم بازنشسته 97
بهنام
۰۹:۳۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
دولت امریکا هر کاری کنه نمیتونه رکورد تورم مارو بشکونه پس ملت امریکا بسوزید رکورد ما دست نیافتنیه
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا دست نیافتنیه گوشی که قبل عید ۵۰ میلیون بود الان ۱۲۰ میلیونه از اون گذشته دخل ما با خرجمون میخونه بیچاره آمریکایی ها چی نه دخلشون میخونه نه خرجشون
تورم و گرونی
۰۱:۲۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
🤣🤣🤣نرخ تورم شون چهارصد هم نیست🤣🤣🤣ما هشتاد نوددرصدیم حالت خوبه؟؟؟چجوری تونستی این مقایسه رو انجام بدی 🤣🤣🤣
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
باسلام و ادب و احترام چرا سازمان تامین اجتماعی اعلام نمی‌کند حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که اغلب حداقل بگیر هستند چه زمانی واریز میشه به خدا خداوند جای حق نشسته و اینکه چرا کالابرگ را زیاد نمی‌کنند به خدا دوساله یک دبه ماست سون یا ساده نخریدم . اینکه سازمان تامین اجتماعی حقوق ها را دیر میدهد و هنوز اضافه نکردن تا بازنشسته ها زودتر بمیرند اخلاقی نیست و آبروی سازمان تامین اجتماعی در خطر است . و اینکه آنوقت که پدرم حق بیمه می‌داد به اندازه یک سکه بود الان حقوق به اندازه نقره هم نیست باتشکر از برخورد شما با این سازمان متخلف این موضوع رسانه ای میشود .
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
گرانی گرانی بیداد میکنه
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
کو گرانی؟چرا الکی میگین اتفاقا اصلا گرانی نداریم اینا حبابه حباب یکسری اختلاف قیمت که اصلاح نمیشه ها ما عادت میکنیم بعد گرونتر میشه بعد حسرت همین قیمت الان رو میخوریم که اونموقع نخریدیم و باز این چرخه باطل عین هرز گرد کولر ماشین ادامه داره و ما هم داخل هرز گرد 😊
ناشناس
۰۹:۲۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حواست به نرخ بهره اوراق آمریکا هستی فکری هم به حال گرانی ایران بکن
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاجی جان یه نگاه به خودمان بینداز نت رو وصل کن
گرونیها رو کنترل کن
ناشناس
۰۸:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت را وصل کنید تا ما هم شاهد شکست آمریکا باشیم.
سم
۰۷:۲۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
در تعجبم چجوری اینا رو مینویسید 🤣
ناشناس
۰۷:۲۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
از وضعیت اقتصادی و گرونی در همه بخش ها خوراکی ، پوشاکی،صنعتی ، خودرو ، مصالح ساختمانی و .... مملکت خودت چه خبر ؟
سید وحید
۰۱:۳۲ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
بعنوان یک ایرانی و بچه شیعه من حاضرم نان خشک با آب بخورم ولی پای انقلاب و دین و رهبرم بیستادم. ما همه سربازان امام خامنه ای هستیم و جانمان را فدای این کشور و وطن میکنم. بعنوان یک ایرانی وظیفه دونستم که بگم مردم پای انقلاب و ممکلت هستیم و در خیابان ها حضور پر شور داریم تا چشم دشمنان کور شود.
محمد
۰۱:۰۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای قالیباف!! شما که انقد حواست به نرخ بهره آمریکا هست، کمی حواست به گرونی ها و قطعی اینترنت داخل باشه.
