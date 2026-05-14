باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس با اشاره به خبر افزایش بیسابقه نرخ بهره اوراق قرضه نوشت: "پس شما در حال تأمین مالی هگست، مجری تلویزیونی شکستخورده، با نرخهایی هستید که از سال۲۰۰۷بیسابقه بوده، تا او بتواند در حیاط خلوت ما در تنگه هرمز، نقش وزیر جنگ را بازی کند"؟
قالیباف در ادامه تاکید کرده است: "میدانید چه چیزی دیوانهکنندهتر از بدهی ۳۹ تریلیون دلاری است؟ این که برای تأمین مالی این جنگبازی، نرخ بهرهای به اندازه دوران پیش از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بپردازید و در نهایت فقط یک بحران مالی جهانی جدید نصیبتان شود".
در روزهای اخیر بازده اوراق قرضه سی ساله آمریکا به بیش از۵درصد رسیده که این نرخ از سال۲۰۰۷یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی بی سابقه است.
افزایش نرخ بهره اوراق قرضه به معنی افزایش انتظارات تورمی، افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه وامها و در نهایت وارد آمدن فشار تامین مالی جنگ با ایران به مردم آمریکاست. جنگی که با هدف تسلیم ایران آغاز شد حالا دارد اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار میدهد.