رئال مادرید در هفته سی و ششم لالیگا اسپانیا از سد رئال اویدو گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در ادامه مسابقات هفته سی و ششم لالیگا اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید که قهرمانی لیگ را به رقیب دیرینه اش بارسلونا واگذار کرده است در ورزشگاه خانگی اش سانتیاگو برنابئو به مصاف رئال اویدو رفت.

در این دیدار برخی از هواداران رئال مادرید به عملکرد فلورنتینو پرز رئیس این باشگاه اعتراض کردند.

گونزالو گارسیا در دقیقه ۴۴ موفق شد قفل دروازه رئال اویدو را باز کند تا کهکشانی در نیمه اول با برتری به رختکن بروند‌.

در نیمه دوم نیز رئالی ها تیم برتر میدان بودند و جود بینجامد در دقیقه ۸۰ گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در پایان رئال مادرید با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رئال مادرید با این پیروزی ۸۰ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار دارد‌.

رئال اویدو نیز که پیشتر سقوط کرده بود با ۲۹ امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

برچسب ها: لالیگا اسپانیا ، رئال مادرید ، جود بلینگام
خبرهای مرتبط
لالیگا اسپانیا؛
پیروزی کهکشانی ها در خانه سویا + فیلم
فلیک از حمایت‌های پس از مرگ پدرش سپاسگزار است
با پیروزی در ال کلاسیکو؛
بارسلونا قهرمان لالیگا شد + فیلم
پرز: استعفاء نخواهم داد/ رئال مادرید معتبرترین باشگاه جهان است و همه این را می‌دانند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گاف عجیب داور، نیمار را از بازی بیرون کشید+فیلم
تغییر بزرگ در نقل‌وانتقالات؛ لیگ برتر ایرانی‌تر می‌شود
الحمدلله همه ورزشکاران پشت کشورمان و پشت نظام هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه:طرف حساب ما برای صدور روادید فیفاست/ آمریکایی‌ها بار‌ها تعهدات میزبانی را انجام ندادند+ فیلم
قلعه‌نویی: سربازان وطن می‌خواهند ذره‌ای از محبت مردم را جبران کنند
مکان دور جدید تمرینات استقلال مشخص شد
درستکار: قلعه‌نویی کارش را بلد است
تجلیل از خانواده شهدا و بازماندگان ناوشکن دنا در زورخانه شهید فهمیده
دیدار تاجرنیا با ستاره‌های استقلال در تیم ملی؛ «شما سربازان این سرزمین هستید»
مدیر تیم ملی فوتبال: انگیزه بازیکنان برای موفقیت در جام‌جهانی بالاست
آخرین اخبار
توپ جام جهانی برای اولین زیر پای قلعه‌نویی و شاگردانش
تعداد سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا افزایش یافت
پایان کار دختران هندبال ایران با عنوان چهارمی آسیا
درستکار: قلعه‌نویی کارش را بلد است
مدیرعامل پرسپولیس عضو هیئت رئیسه فدراسیون هاکی شد!
نفت آبادان مقابل جهرمی ها پیروز شد
مکان دور جدید تمرینات استقلال مشخص شد
نشست هماهنگی با کمیته ملی المپیک با مسئولان رشته‌های المپیکی
دیدار تاجرنیا با ستاره‌های استقلال در تیم ملی؛ «شما سربازان این سرزمین هستید»
الحمدلله همه ورزشکاران پشت کشورمان و پشت نظام هستند
تجلیل از خانواده شهدا و بازماندگان ناوشکن دنا در زورخانه شهید فهمیده
اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی از ۱۲ تا ۱۶ خرداد با حضور ۱۷ بازیکن
حریفان نمایندگان پومسه ایران مشخص شدند
تغییر بزرگ در نقل‌وانتقالات؛ لیگ برتر ایرانی‌تر می‌شود
رکورد‌ها و جایزه‌های دوندگان مشخص شدند
قلعه‌نویی: سربازان وطن می‌خواهند ذره‌ای از محبت مردم را جبران کنند
تیشه‌گران: ۵۰ درصد مدال‌های پارالمپیک و پاراآسیا سهم پارادو میدانی است/به دنبال مدال‌های بیشتر در ناگویا هستیم+ فیلم
سخنگوی وزارت امور خارجه:طرف حساب ما برای صدور روادید فیفاست/ آمریکایی‌ها بار‌ها تعهدات میزبانی را انجام ندادند+ فیلم
گاف عجیب داور، نیمار را از بازی بیرون کشید+فیلم
قهرمانی: به‌دنبال ساخت تیمی منسجم برای آینده والیبال دختران هستیم
مدیر تیم ملی فوتبال: انگیزه بازیکنان برای موفقیت در جام‌جهانی بالاست
سهم ۳ نفره فولاد سیرجان در تیم منتخب لیگ قهرمانان والیبال آسیا
بازگشت یوسفی؛ از جراحی زانو تا شکستن رکورد جهانی
تمدید قرارداد علیپور در گرو تصمیم سرمربی پرسپولیس
میزان دریافتی پرسپولیسی‌ها مشخص شد
تیم ملی فوتبال باید مقتدرانه از گروهش در جام جهانی صعود کند