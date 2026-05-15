رئال مادرید در هفته سی و ششم لالیگا اسپانیا از سد رئال اویدو گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در ادامه مسابقات هفته سی و ششم لالیگا اسپانیا تیم فوتبال رئال مادرید که قهرمانی لیگ را به رقیب دیرینه اش بارسلونا واگذار کرده است در ورزشگاه خانگی اش سانتیاگو برنابئو به مصاف رئال اویدو رفت.

در این دیدار برخی از هواداران رئال مادرید به عملکرد فلورنتینو پرز رئیس این باشگاه اعتراض کردند.

گونزالو گارسیا در دقیقه ۴۴ موفق شد قفل دروازه رئال اویدو را باز کند تا کهکشانی در نیمه اول با برتری به رختکن بروند‌.

در نیمه دوم نیز رئالی ها تیم برتر میدان بودند و جود بینجامد در دقیقه ۸۰ گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

در پایان رئال مادرید با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسید.

رئال مادرید با این پیروزی ۸۰ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار دارد‌.

رئال اویدو نیز که پیشتر سقوط کرده بود با ۲۹ امتیاز در قعر جدول قرار دارد.