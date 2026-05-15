سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال می گوید که حضور در جام جهانی افتخاری برای ورزش ایران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - همایون شاهرخی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه مراحل آماده سازی ملی پوشان برای حضور در جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: بازی تیم ملی فوتبال درون تیمی را نمی‌شود جزو آماده سازی تیم ملی حساب کرد. البته با توجه به شرایطی که هست رفتن به جام جهانی می‌تواند افتخاری برای ورزش ایران باشد.

او افزود: واقعیت این است، تیمی که تدارک خوب نبیند در جام جهانی به موفقیت نمی‌رسد مگر اینکه امداد‌های غیبی به ملی پوشان کمک کند. به نظرم شرکت در جام جهانی مهم است تا جوانان به سمت ورزش گرایش پیدا کنند. به هر حال آرزو می‌کنم که تیم ملی در جام جهانی موفق شود، اما امکان دارد اتفاقات عجیب و غریبی بیفتد، چون فوتبال قابل پیش بینی نیست. تیم ملی فوتبال باید بازی‌های تدارکاتی مناسب و حمایت همه جانبه داشته باشد، اما وقتی هیچ کدام از این گزینه‌ها نیست، بازی اتفاقات می‌شود. البته خوشحالم که تیم ملی به جام جهانی می‌رود برخلاف نظر بعضی‌ها که می‌گفتند که تیم ملی به جام جهانی نرود.

شاهرخی بیان کرد: من ۶۰ سال هست که در فوتبال هستم و از لحاظ تجربی به شما می‌گویم که اصولا رفتن به جام جهانی یک افتخار است. ما در سال ۱۹۷۸ با هدایت مهاجرانی به جام جهانی رفتیم که ایرانی‌ها جشن گرفته بودند. تیم‌های ملی ایتالیا و امارات منتظر هستند که ایران به جام جهانی نرود تا جای ایران را در این رقابت‌ها بگیرد. بازیکنان و کادر فنی زحمت کشیدند تا به جام جهانی صعود کردند و باید به این رقابت‌ها برویم. همچنین امنیت بازی‌های جام جهانی بر عهده فیفا و آمریکا است. به طور حتم هیچ کس آبروی خودش را به خاطر فوتبال ایران خراب نمی‌کند.