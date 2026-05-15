تیم ملی فوتبال ایران قرار است پیش از آغاز جام جهانی بازی دوستانه با پورتوریکو پشت درهای بسته برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای مسابقات جام جهانی آماده می شود که قرار است چند بازی دوستانه برای آماده سازی بازیکنان برگزار کند.
هچنین برنامه بازیهای تدارکاتی تیم ملی نیز در حال نهایی شدن است. بر اساس برنامهریزی انجام شده، دیدار دوستانه با تیم ملی گامبیا قطعی شده و تیم ملی پیش از آغاز جام جهانی یک مسابقه دیگر برابر پورتوریکو برگزار خواهد کرد؛ دیداری که قرار است بدون حضور تماشاگران انجام شود.
علاوه بر این، رایزنیها برای برگزاری چند دیدار دیگر نیز ادامه دارد و احتمال دارد تیم ملی در جریان اردوی آمادهسازی خود در ترکیه دو بازی تدارکاتی رسمی دیگر نیز انجام دهد تا کادر فنی فرصت بیشتری برای ارزیابی بازیکنان پیش از شروع جام جهانی داشته باشد.