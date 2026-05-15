مشکل بازیکن دو رگه تازه دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران برطرف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه نویی در اردوی تیم ملی فوتبال در عید امسال تصمیم گرفت که دنیس اکرت بازیکن دور رگه ایرانی - آلمانی را به تیم ملی فوتبال دعوت کند تا وضعیت این بازیکن را مورد بررسی قرار بدهد.

قلعه نویی در حالی که به علت مشکلات نمی توانست از دنیس اکرت در تیم ملی فوتبال استفاده کند، اما در نهایت این مشکل حل شده است.

طبق پیگیری های صورت گرفته نام دنیس اکرت به عنوان بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در فیفا ریجستر شده و در اردوی ترکیه که حضور پیدا کند می تواند با پیراهن تیم ملی برای ایران به میدان برود.

البته برای این ریجستری و برای داشتن پاسپورت ایرانی نام خانوادگی او به درگاهی تغییر پیدا کرده است و نام او در فیفا به نام دنیس درگاهی ثبت شده است.

اکرت یا دنیس درگاهی برادرزاده آناهیتا درگاهی بازیگر سینمای کشورمان است.

تیم ملی فوتبال برای برگزاری اردو پیش از اعزام به جام جهانی دوشنبه راهی ترکیه می شود.