باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرسول مکراننژاد با اشاره به برگزاری گشت مشترک نظارت بر بازار با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و کنترل قیمتها، گفت: در این بازدید میدانی که با حضور نماینده دستگاه قضا، اداره صمت، مرکز بهداشت و درمان، اتاق اصناف و بسیج اصناف انجام شد، وضعیت عرضه کالاهای اساسی و تکریم حقوق شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این بازرسیها، ۳ واحد صنفی به دلیل تخلفات محرز از جمله گرانفروشی، درج نکردن قیمت و تکرار تخلفات صنفی با دستور مقام قضایی پلمب و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان تصریح کرد: آرامش بازار و امنیت معیشتی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه سوءاستفاده، احتکار یا افزایش خودسرانه قیمتها که موجب فشار بر خانوادهها شود، بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
مکراننژاد با اشاره به تداوم این بازرسیها در روزهای آینده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی اطلاعرسانی کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
منبع: دادگستری کرمان