باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت مرغ نوساناتی در بازار داشته است که فعالان امر کاهش جوجه ریزی و افزایش هزینه های تولید را عامل اصلی این امر می دانند، اما به طور کلی مرغ در محدوده قیمت های ارشادی در حال عرضه است که دولت با افزایش مبلغ کالابرگ می تواند کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کند.

در همین ارتباط اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد گفت: در ایام جنگ تولیدکنندگان محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ خود را کمتر از قیمت تمام شده عرضه کردند و در حال زیان بودند که پس از برقراری آتش بس، متعادل شدن قیمت اقلامی در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، اکنون هرکیلو تخم مرغ به نرخ ارشادی ۲۱۰ هزار تومان رسیده و همواره تولید مرغ روند منطقی خود را طی می کند و نگرانی بابت تولید محصولات پروتئینی، لبنی و سایر کالاهای اساسی وجود ندارد.

فتحی ادامه داد: با توجه به آزادسازی نرخ نهاده های دامی در سال گذشته، قیمت اقلامی همچون مرغ و تخم مرغ باید با سود متعارف تعیین و عرضه شود چراکه این اقلام بخشی از سفره غذایی مردم را تشکیل می دهند، در این راستا بازرسان وزارت جهاد و سایر دستگاه های ذی ربط با تشدید نظارت ها با گرانفروشان برخورد می کنند.

جوجه ریزی اردیبهشت به ۱۲۰ میلیون قطعه می رسد

محمدرضا صدیق پور دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده های دامی به حد مطلوبی رسیده است، گفت: واحدهای مرغ گوشتی که تا چند وقت پیش انگیزه ای برای جوجه ریزی نداشتند، تا حدی به جوجه ریزی ترغیب شدند و بواسطه شرایط صفی برای خرید جوجه تشکیل شده است که خوشبختانه با برنامه ریزی صورت گرفته، تولید جوجه روبه افزایش است.

به گفته وی، برای اردیبهشت پیش بینی می شود که تولید جوجه به ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که عدد قابل قبولی است و برای خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید که از نظر میزان تولید و مصرف، مازاد تولیدی برای تولیدکنندگان در برخواهد داشت که با هماهنگی با وزارت جهاد این موضوع را مدیریت خواهیم کرد.

صدیق پور ادامه داد: بنابر آمار در فروردین ۹۵ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت چراکه بواسطه شرایط مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشتند و این امر باعث شد برخی گله های مادر نتوانند به تولید ادامه دهند که با تولک بری برخی گله های جوان به چرخه تولید باز می گردند که براین اساس جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه خواهد رسید که با هماهنگی با وزارت جهاد در آینده نزدیک این موضوع مدیریت خواهد شد تا شاهد نوسانات قیمت مرغ و جوجه در بازار نباشیم.

محدودیتی در توزیع مرغ منجمد نداریم

پرویز جعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به ذخایر مناسب و مکفی مرغ، به طور مستقیم و غیرمستقیم توزیع مرغ منجمد در حال انجام است.

به گفته وی، در حال حاضر پشتیبانی امور دام هرکیلو مرغ منجمد با نرخ ۲۴۰ هزارتومان عرضه می کند که در نهایت با قیمت ۲۵۵ هزارتومان توسط مباشران توزیع به مصرف کننده می رسد.

جعفری با بیان اینکه محدودیتی در توزیع مرغ منجمد نداریم، افزود: طی فراخوان عمومی اعلام کردیم که هر یک از شهرها در صورت نیاز، مرغ منجمد توزیع می شود و تاکنون مشکلی در بحث عرضه ناشی از شرایط مکفی ذخایر نداریم.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: تولید قراردادی در راستای حمایت از تولید انجام می شود، در مقطعی قیمت جوجه بسیار پایین بود و پشتیبانی امور دام با تولید قراردادی بدنبال جذابیت بازار است، اما در شرایط کنونی تقاضا برای جوجه یکروزه بالاست که براین اساس نیازی به تولید قراردادی نیست. گفتنی است ۱۲۰ هزارتن مرغ از طریق تولید قراردادی در بازار عرضه شد.

کمبودی در عرضه مرغ نداریم/ استمراز افزایش روند جوجه ریزی در خرداد

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی اردیبهشت به ۱۲۰ میلیون قطعه برسد که نسبت به ماه قبل ۲۴ میلیون قطعه رشد داشته است.

به گفته وی، با توجه به حجم تولید و سرانه مصرف بعداز حذف ارز ترجیحی، نیاز کشور به طور کامل قابل تامین است به طوریکه کمبودی در بحث عرضه نداریم‌.

اسداله نژاد با بیان اینکه روند جوجه ریزی ها افزایشی است، افزود: براساس برآوردهای صورت گرفته، جوجه ریزی خرداد ۱۰ میلیون قطعه رشد خواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: با تحقق ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی، ۲۲۰ هزارتن گوشت مرغ تولید خواهد شد که براین اساس نیاز روزانه ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن قابل تامین است.

این مقام مسئول قیمت کنونی مرغ را در حاشیه نرخ منطقی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و سایر مولفه ها، قیمت منطقی است، اما پرداخت کالابرگ تاثیری در بازار مرغ ندارد چراکه ابتدا قرار بود تنها به محصولاتی که ارز آنها حذف شده، تخصیص یابد.

با توجه به افزایش روند جوجه ریزی ها و توزیع مرغ منجمد از سوی پشتیبانی امور دام پیش بینی می شود که جلوی نوسانات قیمت بالاتر از نرخ ارشادی گرفته شود و تنها دولت برای پایداری تولید و افزایش قدرت خرید خانوار باید نسبت به تامین نقدینگی واحدهای مرغداری و افزایش رقم کالابرگ اقدام کند.