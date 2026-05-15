مسئول معلمان جهادی و ایثارگر شهرستان جلفا گفت: در مصلی وحدت هادیشهر با هدف ایجاد آمادگی برای دانش‌آموزان پیش از امتحانات کلاس‌های تقویتی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان زهرا خلفی مسئول معلمان جهادی و ایثارگر شهرستان جلفا گفت: ستاد برگزاری نماز جمعه و بسیج ناحیه جلفا با همکاری هیئت امنای مصلی هادیشهر در قالب فعالیت‌های جهادی اقدام به برگزاری کلاس‌های تقویتی رایگان ویژه ایام امتحانات کرده است.

وی افزود: این کار نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از اماکن مذهبی برای اهداف آموزشی و اجتماعی استفاده کرد و به دانش‌آموزان کمک کرد تا در ایام امتحانات و پس از دوران آموزش مجازی، با آمادگی بیشتری پیش بروند.
وی ادامه داد: این کلاس‌ها ویژه تمامی مقاطع و پایه‌های تحصیلی در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود و کلاس‌ها به‌صورت رفع اشکال و تقویتی است.
مسئول معلمان جهادی و ایثارگر شهرستان جلفا با اشاره به استقبال معلمان در این طرح جهادی گفت: در حال حاضر ۸۰ معلم جهادی با مجموعه همکاری دارند و به طور میانگین در هر هفته حدود ۲۰۰ دانش‌آموز حضور دارند.
زهرا خلفی افزود: هدف اصلی از برگزاری این کلاس‌ها، کمک به دانش‌آموزان برای رفع اشکالات درسی، حل مشکلات ایجاد شده در آموزش مجازی و ایجاد فضایی متمرکز برای یادگیری است که با استفاده از فضای معنوی مصلی، انگیزه‌ی بیشتری برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

