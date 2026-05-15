باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در آخرین روز میزبانی پکن از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که «هیچ دلیلی برای ادامه جنگ علیه ایران وجود ندارد».

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پکن و واشنگتن درباره ایران و موضع پکن صحبت کرده‌اند یا خیر، گفت: «هیچ دلیلی برای ادامه این درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می‌افتاد، وجود ندارد. یافتن راهی زودهنگام جهت حل و فصل اوضاع نه تنها به نفع ایالات متحده و ایران، بلکه به نفع کشور‌های منطقه و سایر جهان است.»

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: «از آنجایی که اکنون در‌های گفت‌و‌گو باز شده است، نباید دوباره بسته شود»، و خواستار تلاش برای کاهش تنش و پیگیری توافق سیاسی و همچنین گفت‌و‌گو و مشورت برای دستیابی به توافق در مورد مسئله هسته‌ای ایران شد.

او در نهایت افزود: «رسیدن به یک آتش‌بس جامع و پایدار در اسرع وقت، فراهم کردن زمینه بازگشت صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و پایه‌گذاری یک معماری امنیتی پایدار برای منطقه، مهم است.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ترامپ از روز چهارشنبه به پکن سفر کرده و بحث درباره ایران یکی از محور‌های اصلی گفتگوی او و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بوده است.

ترامپ شب گذشته در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز مدعی شد که شی «دوست دارد شاهد توافق باشد».

منبع: آناتولی