برخورد موتورسیکلت و پراید در محور داراب یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه موتورسیکلت و خودروی پراید در محور داراب - بعد از مادوان - جاده دشت پیر غریب، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این سانحه، مرد ۵۵ ساله که راکب موتورسیکلت بود، در دم جان باخت.

وکیل زاده افزود: همچنین این حادثه یک مصدوم داشت، که مردی ۷۵ ساله و سرنشین موتورسیکلت بود، و با دریافت خدمات پیش بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شد.