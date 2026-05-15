باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از صرف ناهار در باغ ژونگ نان‌های یا باغ امپراتوری شهر پکن در کنار شی جین پینگ، همتای چینی خود نشست و به طور خلاصه با خبرنگاران صحبت کرد.

ترامپ در حالی که شی جین پینگ در کنارش بود، گفت که دو طرف در مورد ایران «احساس بسیار مشابهی» دارند و گفت که هر دو می‌خواهند «تنگه (هرمز) باز باشد».

رئیس جمهور آمریکا صبح جمعه برای دیدار با شی جین پینگ در اقامتگاه رسمی او حاضر شد. این آخرین نشست از اجلاس‌های دو روزه روسای جمهور آمریکا و چین خواهد بود.

خبرنگاران کاخ سفید، ترامپ را در حال قدم زدن در باغ ژونگ نان‌های با شی جین پینگ دیدند، در حالی که دو طرف آماده می‌شدند تا قبل از برگزاری یک مراسم چای دو جانبه و ناهار پشت در‌های بسته، عکس بگیرند.

ترامپ پیش از این در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفته بود که او و شی «رابطه بسیار خوبی دارند.»

ترامپ گفت: «ما واقعاً رابطه دوستی داریم. او یک رئیس جمهور فوق‌العاده است. او مدت زیادی است که اینجا بوده، بسیار قدرتمند، بسیار قوی. او اهل معامله است و این چیز خوبی است. اهل بازی نیست. شما نمی‌توانید کسی مثل او را پیدا کنید، حتی ویژگی‌های فیزیکی او، می‌دانید، او قد بلند است، خیلی بلند، و مخصوصاً برای این کشور، زیرا آنها معمولاً کمی کوتاه‌تر هستند.»

او شب گذشته از رئیس جمهور چین دعوت کرد تا اواخر ماه سپتامبر به کاخ سفید برود.

چین هنوز تأیید نکرده است که شی دعوت به بازدید را خواهد پذیرفت. اما مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در اوایل سپتامبر در نیویورک برگزار شود.

منبع: آناتولی / الجزیره