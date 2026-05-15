رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که موضع این کشور درباره ایران مشابه موضع چین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از صرف ناهار در باغ ژونگ نان‌های یا باغ امپراتوری شهر پکن در کنار شی جین پینگ، همتای چینی خود نشست و به طور خلاصه با خبرنگاران صحبت کرد.

ترامپ در حالی که شی جین پینگ در کنارش بود، گفت که دو طرف در مورد ایران «احساس بسیار مشابهی» دارند و گفت که هر دو می‌خواهند «تنگه (هرمز) باز باشد».

رئیس جمهور آمریکا صبح جمعه برای دیدار با شی جین پینگ در اقامتگاه رسمی او حاضر شد. این آخرین نشست از اجلاس‌های دو روزه روسای جمهور آمریکا و چین خواهد بود.

خبرنگاران کاخ سفید، ترامپ را در حال قدم زدن در باغ ژونگ نان‌های با شی جین پینگ دیدند، در حالی که دو طرف آماده می‌شدند تا قبل از برگزاری یک مراسم چای دو جانبه و ناهار پشت در‌های بسته، عکس بگیرند.

ترامپ پیش از این در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفته بود که او و شی «رابطه بسیار خوبی دارند.»

ترامپ گفت: «ما واقعاً رابطه دوستی داریم. او یک رئیس جمهور فوق‌العاده است. او مدت زیادی است که اینجا بوده، بسیار قدرتمند، بسیار قوی. او اهل معامله است و این چیز خوبی است. اهل بازی نیست. شما نمی‌توانید کسی مثل او را پیدا کنید، حتی ویژگی‌های فیزیکی او، می‌دانید، او قد بلند است، خیلی بلند، و مخصوصاً برای این کشور، زیرا آنها معمولاً کمی کوتاه‌تر هستند.»

او شب گذشته از رئیس جمهور چین دعوت کرد تا اواخر ماه سپتامبر به کاخ سفید برود. 

چین هنوز تأیید نکرده است که شی دعوت به بازدید را خواهد پذیرفت. اما مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در اوایل سپتامبر در نیویورک برگزار شود.

منبع: آناتولی / الجزیره

برچسب ها: ایران و چین ، تنگه هرمز ، دونالد ترامپ
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۶ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اولویت هر کشور منافع مردم خودش هست،جمله نه شرقی نه غربی هم برای همین اتفاقات بوده. خدا میدونه پشت پرده چی برای مردم مظلوم ایران چیدن
۴
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
معلوم میشه دعواهاشون سر ما جنگ زرگریه
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ظاهرا ترامپ میخواد نفت خودش رو جایگزین نفت ایران کنه برای چین
۱
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین غلط کرده
۲۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر دو تاشون بهترینها رو برای مردم خودشون میخوانند
۳
۹۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین از خداش هست 2000 دلار بابت عبور هر کشتی پرداخت نکنه ، منم اگر بودم از پول دادن فراری بودم
ولی ما که ذینفع هستیم نباید اجازه دهیم رایگان از تنگه عبور کنند و گوش تحریم کنندگانمان در تنگه میگیریم و میبریم
۲۹
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۳:۵۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چين استوار وامريكا خميده اين پيام تصوير بالا است
واما ترامپ كه از گفتن دروغ نه تنها ابايي ندارد بلكه بسيار هم لذت مي برد پازل دروغ هاي خودرا تكميل كرد و واحساس شي را مشابه احساس خودش بيان كرد وحال انكه اين دروغ بزرگ استد
۴۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
چوپان دروغگو کی دیگه برای حرفات تره خرد می‌کنه!
۲۷
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۴۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت را باز کنید لطفاً
۱
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب عکسی! ترامپ داره مُخه شی رو میزنه! 🤣
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ دوستی نداره کشورمون جز تاجیکستان. تنها کشوری که واقعا مارو دوست داره.
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم و گرونی
۰۱:۱۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
بورکینافاسو رو یادت رفت 🤣🤣🤣🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
Google play رو باز کنید دیگه سرچ گوگل خالی که فقط لیست میاره به چه درد میخوره سایت ها رو باز نمیکنه!
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
🤭
۱۲:۵۰ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
🤔ترامپ با خودش سوغاتی چی میبره؟
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
شماها که اینترنت دستتون واقعا نمیتونید یه عکس درست درمون بذارید برای خبرهاتون ؟
۰
۳۸
پاسخ دادن
