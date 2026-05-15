باشگاه خبرنگاران جوان - دیروز جلسه شورای‌عالی بورس با موضوع بررسی تحقق الزامات بازگشایی بازار سهام برگزار شد.

قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جلسه روز پنجشنبه شورای‌عالی بورس که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت الزامات بازگشایی بازار سرمایه که در جلسات قبلی این شورا مورد تأکید قرار گرفته بود، ارائه شد.

وی با بیان اینکه بیشتر الزامات تا حدودی زیادی محقق شده‌اند، عنوان کرد پیگیری برای تحقق کامل الزامات ادامه دارد.

معصومی خانقاه افزود: در این جلسه ضمن تأکید بر ضرورت بازگشایی هرچه سریع‌تر بازار سهام، مقرر شد با انجام برخی هماهنگی‌ها با سایر نهادها، معاملات سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام از سر گرفته شود.

معصومی خانقاه با بیان اینکه آمادگی برای بازگشایی بازار سهام از اواسط هفته آینده وجود دارد، تصریح کرد: احتمالاً زمان بازگشایی بازار سهام هفته آینده اعلام شود.

منبع: سازمان بورس