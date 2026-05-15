باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب بستر رودخانه‌ها گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر برداشت بی‌رویه و غیرمجاز شن از رودخانه شاهرود در محدوده مرتع فدشک، نیروهای پاسگاه ویژه یگان حفاظت به‌صورت فوری وارد عمل شدند.

به گفته وی، مأموران یگان حفاظت با حضور میدانی در محل، انجام گشت‌های مستمر و پایش دقیق منطقه، موفق به شناسایی عوامل برداشت غیرقانونی و بررسی جزئیات این تخلف شدند.

او با تأکید بر پیامدهای جدی برداشت بی‌ضابطه شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها افزود: چنین اقداماتی باعث تخریب اکوسیستم طبیعی، برهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی، افزایش خطر فرسایش، آسیب به پوشش گیاهی حاشیه رودخانه و تشدید خسارات احتمالی ناشی از سیلاب می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ضمن قدردانی از همکاری و هوشیاری مردم منطقه تصریح کرد: مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات، نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی دارد.

وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تجاوز یا تخلف در حوزه منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.