عباس عراقچی و وزیر امور خارجه هند در حاشیه نشست وزیران خارجه کشور‌های عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه گفت وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشور‌های عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی شایسته جمهوری هند از نشست وزیران خارجه بریکس، اظهار داشت: گفت‌و‌گو‌ها و دیدار‌های بسیار خوبی در جریان این اجلاس انجام شد و ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست هند بر بریکس، هماهنگی‌ها و دستاورد‌های بیشتری میان کشور‌های عضو حاصل شود.

عراقچی همچنین همتای هندی خود را در جریان آخرین تحولات پس از جنگ ۴۰ روزه، وضعیت آتش‌بس شکننده جاری و روند مذاکرات مرتبط با خاتمه جنگ قرار داد.

دو طرف همچنین درباره آخرین وضعیت در تنگه هرمز و تحولات مرتبط با امنیت دریایی و ثبات منطقه‌ای رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه هند نیز با اشاره به روابط همواره گرم و دوستانه ایران و هند، بر حمایت کشورش از راهکار‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مسائل و اختلافات بین‌المللی تأکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
دهلی با تمام مشکلات داخلی برادری ناتنی خود را به ما ثابت کرده و از کشورهای عربی همسایه هزار چهره خیلی به ما نزدیکتر هست
درود بر بمبئی
