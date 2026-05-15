در پی تنش‌ها در خاورمیانه و شوک انرژی، هند اعلام کرد که برای جبران ضرر شرکت‌های نفتی خود بهای انرژی را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عمومی هند امروز (جمعه) اعلام کردند که بهای بنزین در این کشور ۳ روپیه افزایش یافته و به ۹۷.۷۷ روپیه (۱.۲ دلار) در هر لیتر و قیمت گازوئیل به ۹۰.۶۷ روپیه (۰.۹۵ دلار) در هر لیتر رسیده است.

این افزایش قیمت پس از آن صورت گرفت که یک مقام ارشد هندی چند روز پیش اعلام کرد شرکت‌های نفتی هند به دلیل شوک انرژی خاورمیانه با ضرر‌های سنگینی رو به رو هستند.

مقامات هند می‌گویند که شرکت‌های بازاریابی نفت هند روزانه نزدیک به ۱۰ میلیارد روپیه (۱۰۴.۵ میلیون دلار) ضرر متحمل شده‌اند.

هند تقریباً ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند. 

نارندرا مودی، نخست وزیر هند هفته گذشته از مردم خواست تا با اقداماتی مانند دورکاری، مصرف سوخت را کاهش دهند. مقامات دهلی نو همچنین کارمندان دولت را دو روز در هفته دورکار کردند.

منبع: آناتولی

