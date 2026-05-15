هم‌زمان با تعطیلی مدارس، کتابخانه عمومی سلمان فارسی بهمن‌آباد زیرکوه با اجرای طرح «قرار کلاس درس» فضایی آرام و آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی و مدیریت هدفمند اوقات فراغت دانش‌آموزان فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - در روزهایی که تعطیلی مدارس امکان دسترسی دانش‌آموزان به آموزش حضوری را کاهش داده، کتابخانه عمومی سلمان فارسی بهمن‌آباد زیرکوه توانسته است با طرح «قرار کلاس درس» جایگزینی مؤثر برای تداوم یادگیری ایجاد کند. این طرح با استقبال دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها، کتابخانه را به یکی از پایگاه‌های فعال آموزشی منطقه تبدیل کرده است.

حلیمه گل‌پاش مسئول کتابخانه سلمان فارسی بهمن آباد گفت: تعطیلی مدارس لزوماً پایان یادگیری نیست؛ آغاز یک تجربه تازه است. ما تلاش کردیم با فراهم کردن فضایی آرام و آموزشی، فرصت یادگیری خلاق را برای دانش‌آموزان مهیا کنیم. طرح قرار کلاس درس کمک می‌کند اوقات فراغت دانش‌آموزان به‌صورت هدفمند و مفید مدیریت شود.

وی افزود: کتابخانه در این طرح نقش یک کلاس درس متفاوت را دارد؛ جایی که دانش‌آموزان در کنار هم، خارج از قالب‌های معمول مدرسه، زبان انگلیسی را به شیوه‌ای جذاب و کاربردی تمرین می‌کنند.

گلپاش بیان کرد: کتابخانه عمومی سلمان فارسی بهمن‌آباد به‌عنوان یک پایگاه آموزشی محلی، میزبان گروهی از دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به یادگیری زبان انگلیسی است که با انگیزه فراوان از فرصت فراهم‌شده برای تقویت مهارت‌های خود استفاده می‌کنند.

ایجاد محیطی امن، آرام و علمی، حضور مستمر دانش‌آموزان و تعامل آن‌ها در فضای آموزشی کتابخانه، این طرح را به یکی از نمونه‌های موفق در مدیریت اوقات فراغت تبدیل کرده است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد حتی در دوران تعطیلی مدارس نیز می‌توان مسیر یادگیری را زنده و فعال نگه داشت.

«قرار کلاس درس» جای خالی مدرسه را پُر کرد

برچسب ها: کتابخانه ، زبان انگلیسی ، آموزش ، کلاس درس
