باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه چینی «ساوت چاینا مورنینگ پست» امروز (جمعه) گزارش داد که سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به چین ممکن است اواخر هفته آینده انجام شود.

به گفته منابع آگاه، انتظار می‌رود سفر یک روزه پوتین به پکن ۲۰ مه (چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت) انجام شود.

پیش از این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفته بود که این سفر «به زودی» انجام خواهد شد.

سفر پوتین فقط چند روز پس از سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به پکن انجام می‌شود. ترامپ از روز چهارشنبه برای دیدار با همتای چینی خود به پکن سفر کرده و قرار است امروز این سفر را به پایان برساند. گفت‌و‌گو درباره قرارداد‌های تجاری و حل مسئله خاورمیانه از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات طرف‌ها در این سفر بود.

