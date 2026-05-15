بیست و یکمین دوره آزمون‌های ملی ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجت الاسلام سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: مرحله اول بیست و یکمین دوره آزمون‌های ملی ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، همزمان با سراسر کشور در ۵ حوزه آزمونی استان خراسان جنوبی در شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس، طبس و درمیان برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از آزمون‌ها، تعداد ۳۴۶ نفر از استان خراسان جنوبی شرکت کرده‌اند که با توجه به درصد جمعیت، این استان رتبه اول کشوری را در ثبت‌نام حافظان قرآن به دست آورده است.از این تعداد، ۱۳۱ نفر مرد و ۲۱۵ نفر زن هستند که در رشته‌های ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم شرکت نموده‌اند.

حجت الاسلام سالاری مکی گفت: آن دسته از حافظانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، تیرماه سال جاری در آزمون شفاهی شرکت خواهند کرد.

در پایان به افرادی که حد نصاب‌های لازم در آزمون‌های کتبی و شفاهی را به دست آورند، بر اساس مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدارک رسمی و معتبر تخصصی حفظ معادل ارزش علمی دیپلم تا دکترا اعطا خواهد شد.

برگزاری آزمون سراسری حفظ قرآن کریم در خراسان جنوبی

