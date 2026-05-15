باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر، نخستین مرحله اردوی تیم ملی دوچرخهسواری سرعت دختران و پسران در رده سنی نوجوانان از چهارم تا چهاردهم خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی کرمان و در پیست دوچرخهسواری خاتمالانبیا (ص) برگزار میشود.
این مرحله از اردو با هدف انتخاب نفرات نهایی اعزامی به مسابقات بینالمللی برگزار شده و ۱۰ ورزشکار پسر و هفت ورزشکار دختر از سراسر کشور در آن حضور دارند تا برای پوشیدن پیراهن تیم ملی رقابت کنند.
کرمانیها در قلب اردوی تیم ملی
در جمع مدعوین این اردو، نام چند چهره کرمانی نیز دیده میشود؛ «امیرعلی فرحبخش» و «ابوالفضل کمالی پور» در بخش پسران و «آنیتا رستمی» در بخش دختران بهعنوان نمایندگان استان کرمان در این اردو حضور دارند.
همچنین «محمد ابوحیدری» بهعنوان سرمربی، «فرزاد فروزی» بدنساز، «محمد احمدی زاده» سرپرست اردو، «امیرحسین رحیمی» مکانسین و «مهدیه هادیخانی» مربی بدنساز دختران، دیگر اعضای کرمانی حاضر در ترکیب کادر فنی و اجرایی این مرحله از اردو هستند.
رکابزنان در مسیر انتخاب نهایی
ملیپوشان نوجوان حاضر در این اردو، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی فدراسیون دوچرخهسواری دنبال میکنند تا آمادگی لازم برای حضور در میادین بینالمللی را بهدست آورند.
برگزاری این اردو در کرمان، علاوه بر فراهم کردن فرصت رقابت و ارزیابی برای رکابزنان نوجوان، ظرفیتی مهم برای معرفی استعدادهای نوظهور دوچرخهسواری کشور و تقویت جایگاه این رشته ورزشی در ایران به شمار میرود.