باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - فرماندار شهرستان سلماس به همراه شهردار این شهر با حضور در ادارات محیط زیست، ثبت احوال و منابع طبیعی، از بخش‌های آسیب‌دیده این ادارات بازدید کردند.

این ادارات در جریان تجاوز رژیم جنایتکار آمریکایی ـ صهیونیستی به شهرستان سلماس مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته و دچار خسارت شدند.

فرماندار سلماس در جریان این بازدید با تاکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مردم گفت: از نخستین لحظات وقوع این حادثه هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد تا ادارات آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل‌های جایگزین منتقل شوند.

وی افزود: تلاش شد مردم در دریافت خدمات دچار سردرگمی نشوند و امور مراجعان بدون وقفه و مشکل پیگیری شود.

شهردار سلماس نیز در این بازدید بر آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای همکاری در بازسازی و تامین نیازهای ادارات آسیب‌دیده تاکید کرد.

رئیس اداره محیط زیست سلماس با اشاره به اهمیت استمرار خدمات محیط زیستی در شهرستان افزود: با وجود آسیب‌های وارد شده، فعالیت‌های نظارتی و حفاظتی این اداره بدون وقفه ادامه دارد و تلاش می‌شود با تکمیل فرآیند بازسازی، خدمات‌رسانی در شرایط مطلوب‌تری دنبال شود.

برچسب ها: مدیریت شهری ، بازسازی خسارات ، جنگ رمضان
