باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در خصوص نحوه و زمان برگزاری امتحانات دانش‌آموزان گفت: از آغاز جنگ آموزش‌ها به صورت غیرحضوری تداوم یافت. برای آنکه مدارس به صورت حضوری آغاز به کار کنند آموزش و پرورش تنها تصمیم‌گیرنده و کنشگر نیست بلکه بخش‌های مختلف نظام حکمرانی باید آموزش حضوری یا غیرحضوری را بپذیرد.

وی با بیان اینکه مجموعه نظام اجرایی و حکمرانی کشور به این جمع بندی رسیدند که در تمام پایه‌ها، در تمام مناطق، در سراسر کشور و در تمام مقاطع، آموزش‌ها به صورت غیر حضوری باشد افزود: با توجه به اینکه به واسطه آغاز جنگ و شهادت رهبر شهیدمان کل دولت از جمله مدارس و دانشگاه‌ها یک هفته تعطیل شدند ـ البته بعد از یک هفته بلافاصله آموزش‌ها به صورت غیرحضوری در بستر سکوی شاد و سایر شبکه‌های اجتماعی داخلی آغاز شد ـ لذا برگزاری امتحانات با یک هفته تاخیر از ۹ خرداد ماه برنامه ریزی شده است.

تغییرات برگزاری امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از نهم خرداد ماه به بعد همکاران در مقطع ابتدایی می‌توانند نتایج ارزشیابی کیفی و توصیفی را ثبت کنند که البته آزمون ندارد و بر اساس استدلال و استدراک و درک معلم از دانش آموز نمره آنها ثبت می‌شود ادامه داد: در پایه هفتم تا دهم چند تغییر نسبت به سال‌های گذشته وجود دارد، اولا پایه هفتم تا دهم از ۹ خرداد امتحانات را شروع می‌کنند، دوما در پایه هفتم تا پایه دهم هیچ آزمون هماهنگی کشوری نخواهیم داشت.

فرهادی گفت: به واسطه دست ورزی و افزایش مهارت دانش آموزان برای امتحانات نهایی، برخی از درس‌ها به صورت هماهنگ کشوری در پایه هفتم تا دهم برگزار می‌شد لذا این موضوع لغو و تمام امتحانات این دانش‌آموزان به صورت استانی و منطقه‌ای برگزار می‌شود و امتحان هماهنگ کشوری نداریم. در این خصوص تفویض اختیار به استان‌ها و مناطق داده شده است.

شروط برگزاری «حضوری» امتحانات

وی با بیان اینکه طی بخشنامه‌ای با امضای وزیر آموزش و پرورش، به استان‌ها مجوز داده شده که از ۹ خرداد به بعد این آزمون‌ها را برگزار کنند افزود: اگر شورای تامین استان و همچنین شورای تامین شهرستان اجازه دادند، امتحانات حضوری برگزار می‌شود. همچنین به استان‌ها و مناطق تاکید و اجازه دادیم اگر امتحانات حضوری شد به نحوی برگزار کنند که با حداقل تعداد حضور دانش آموز در ساعت مشخصی در مدرسه امتحان برگزار شود یعنی اینگونه نباشد که ساعت ۸ تا ۱۰ تعداد زیادی دانش آموز در مدرسه امتحان داشته باشند ولی ساعت ۱۰ تا ۱۲ مدرسه خالی باشد، بنابراین امتحانات بین ساعت‌ها و روز‌های متفاوت با حداقل حضور جمعیت دانش آموزی در مدارس باید سرشکن باشد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه گفته شده تایید و مجوز شورای امنیت استان و منطقه و شهرستان شرط برگزاری است ادامه داد: اگر استان و منطقه اجازه نداد، آزمون به صورت غیر حضوری و برخط توسط معلم برگزار خواهد شد.

تعیین تکلیف تاریخ برگزاری آزمون‌های نهایی یا داخلی یازدهم و دوازدهمی‌ها

فرهادی با بیان اینکه در پایه یازدهم و دوازدهم مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید آزمون نهایی برگزار کنیم گفت: آزمون نهایی دقیقا شبیه کنکور است یعنی باید در یک زمان به صورت همزمان و در سراسر کشور برای همه دانش آموزان امتجان برگزار شود، لذا آزمون نهایی را نمی‌توان در یک استان جدا و در استان دیگری جدا برگزار کنیم و باید حتما به صورت هماهنگ کشوری و همزمان باشد. از طرفی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایه یازدهم و دوازدهم درس‌ها "تاثیر قطعی" در نتیجه کنکور سراسری دارد، از طرف دیگر هنوز زمان برگزاری کنکور مشخص نشده است، بنابراین برای اینکه این مسئله به نحوی حل شود با پیگیری، بحث و تبادل نظر زیاد در شورای عالی آموزش و پرورش و ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش این جمع بندی صورت گرفت که اولا تا اواخر تیرماه صبر کنیم، اگر ۱۵ روز قبل از پایان تیرماه و آغاز مرداد ماه شرایط تثبیت شد در ۱۵ روز می‌توانیم مقدمات برگزاری آزمون نهایی را فراهم کنیم، اما اگر نتوانستیم این کار را انجام دهیم و شرایط جنگی و شرایط کشور به سمتی رفت که زمان تثبیت و عادی شدن شرایط به نحوی بود که این اجازه داده نشد، در این صورت تا قبل از پایان شهریور ماه از دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم آزمون داخلی برگزار می‌کنیم که به استان‌ها واگذار می‌شود.

وی افزود: با این تصمیم دانش‌آموزان پایه یازدهم فارغ التحصیل و وارد پایه دوازدهم می‌شوند. همچنین دانش آموزان پایه دوازدهم نیز فارغ التحصیل و دیپلمشان را دریافت می‌کنند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در آموزش‌وپرورش دو وظیفه برعهده داریم ادامه داد: وظیفه اصلی پایان زمان آموزش و ارزشیابی تحصیلی آن سال منصرف از کنکور است یعنی کنکور برگزار شود یا نشود، دانش آموز باید فارغ التحصیل شود. همچنین نمره نهایی برای این افراد ثبت کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان برگزاری آزمون نهایی با توجه به شرایط کشور فعلا منتفی است بنابراین نباید از فارغ فارغ التحصیل شدن پایه‌های یازدهم و دوازدهم غافل شویم لذا در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد که دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم در صورتی که تا پایان تیرماه مطمئن شویم برگزاری آزمون نهایی منتفی است، امتحان داخلی برگزار می‌کنیم.

فرهادی اظهار کرد: اگر شورای تامین استان و شهرستان اجازه داد، اولویت در آموزش و پرورش برگزاری حضوری امتحانات برای دانش‌آموزان هم هست، اما اگر شورای تامین استان و شهرستان مربوطه این اجازه را نداد، آزمون آنها به صورت داخلی، غیر حضوری و برخط برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه کنکور این دانش‌آموزان تابعی از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید خاص این افراد مصوبه بگذراند که به نظر من صبر شورای عالی انقلاب فرهنگی ناظر بر این است که در نهایت در آموزش و پرورش چه اتفاقی می‌افتد، آزمون نهایی است یا غیر نهایی.

پیشنهادات آموزش و پرورش به شورای عالی در خصوص «تاثیر مثبت» امتجانات یازدهمی‌ها

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اعلام کند که این افراد در یک زمان خاص می‌توانند «ترمیم نمره» کنند و دوباره امتحان دهند که آموزش و پرورش موظف و مکلف است قانون را اجرا کند، در خصوص پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص طرح جایگزینی تاثیر مثبت پایه یازدهم بجای تاثیر قطعی، ادامه داد: تماس‌ها و پیام‌های زیادی از طرف دانش آموزان و والدین به آموزش و پرورش رسیده، آموزش و پرورش این موارد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کرده، باید دید شورا چه تصمیمی می‌گیرد، تصمیم آنها در حکم قانون است و وزارت آموزش و پرورش هم به عنوان بخشی از قوه مجریه قانون را اجرا خواهد کرد. فعلا نظری از شورا اعلام نشده است.

فرهادی با بیان اینکه پیشنهاداتی به شورای عالی آموزش و پرورش داده شده است اظهار کرد: استرس نگرفتن دانش آموزان، فارغ التحصیل شدن آنها، در صورت فراهم شدن شرایط کنکور و اینکه بتوانند بدون دردسر در کنکور شرکت کنند و اگر امکان مهیا بود تاثیر مثبت با تاثیر قطعی معدل جایگزین شود، پیشنهادات داده شده بود، اما باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایسنا