باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید اربابی روز جمعه در حاشیه سفر هیأت اقتصادی سیستان و بلوچستان به پاکستان و در نشست با نقیب‌الله کاکر فرماندار گوادر، با تشریح ظرفیت‌های بی‌بدیل مرز ریمدان اظهار کرد: مرز ریمدان کانون پیوند بنادر بزرگ منطقه یعنی چابهار و گوادر است و بر همین اساس، ایجاد «منطقه آزاد مشترک» در این نقطه به عنوان یک اولویت راهبردی میان دو دولت در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر لزوم روان‌سازی تردد کامیون‌های ترانزیتی، افزود: برای حذف موازی‌کاری‌ها و کاهش بروکراسی اداری، توافق شد تا یک دروازه مرزی مجزا و مستقل بین مناطق آزاد ریمدان و گبد بازگشایی شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: این اقدام نه تنها سرعت تبادلات تجاری را دوچندان می‌کند، بلکه با فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی، معیشت و رفاه مردم بومی دشتیاری و گوادر را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: مرز ریمدان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود، اهمیت ویژه‌ای در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد.

اربابی گفت: این گذرگاه که تنها ۱۲۰ کیلومتر با بندر اقیانوسی چابهار و حدود ۷۰ کیلومتر با بندر گوادر فاصله دارد، کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای اتصال ایران به کریدور بزرگ اقتصادی چین - پاکستان (CPEC) به شمار می‌رود.

وی افزود: اتصال به بازارهای شبه‌قاره و دسترسی به جمعیت ۳۰۰ میلیونی پاکستان، ریمدان را به یکی از پویاترین نقاط مرزی کشور تبدیل کرده که توسعه آن می‌تواند امنیت پایدار مرزی را از طریق شکوفایی اقتصادی تضمین کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به نتایج درخشان سفر پنج روزه هیات اقتصادی ایران به پاکستان، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول مانده و علایق مشترک فرهنگی برای توسعه مبادلات تجاری با بنادر کراچی و گوادر تاکید کرد.

وی در پایان این سفر راهبردی و فشرده اظهار کرد: طی پنج روز حضور در کشور دوست و همسایه، بیش از ۱۰ نشست تخصصی و سرنوشت‌ساز با مقامات عالی‌رتبه و فعالان اقتصادی پاکستان برگزار شد که از آن جمله می‌توان به دیدار با وزیر دریانوردی، استاندار ایالت سند، فرماندار گوادر و مدیران ارشد بندر و منطقه آزاد گوادر اشاره کرد.

اربابی با تاکید بر اینکه این رایزنی‌ها منجر به توسعه قطعی مبادلات تجاری ایران با بنادر کراچی و گوادر خواهد شد، افزود: نشست با اعضای فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان (FPCCI)، اتاق بازرگانی گوادر و تجار حوزه حمل‌ونقل بصورت دقیق و عملیاتی انجام شد تا مسیرهای صادراتی و ترانزیتی از چابهار به عمق اقتصاد پاکستان هموارتر شود.

وی با نگاهی آسیب‌شناسانه به پیشینه روابط اقتصادی دو کشور، تصریح کرد: این سفر برای ما یک تعهد ایجاد کرد تا از غفلت‌های گذشته در حوزه تجارت با پاکستان دست برداریم و با نگاهی نو به این ظرفیت عظیم بنگریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: آنچه در این سفر بیش از همه مشهود بود، استقبال گرم، احترام ویژه و ایران‌دوستی عمیق مسئولان و مردم پاکستان است که باید به عنوان یک «فرصت طلایی» برای دیپلماسی اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این سفر آغاز یک مسیر نوین است و نشست‌های تخصصی برای اجرایی شدن توافقات در حوزه‌های لجستیکی و تجاری با جدیت ادامه خواهد یافت تا شاهد شکوفایی بیش از پیش مرزهای اقتصادی دو کشور باشیم.

منیع:ایرنا