فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۱۵ تن برنج احتکارشده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مقادیر قابل توجهی برنج در یکی از انبارهای سطح شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پاسگاه لاله آباد شهرستان بابل قرار گرفت.
او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای تخصصی، محل مورد نظر را شناسایی و با هماهنگی قضایی به انبار مذکور اعزام شدند. در بازرسی از این مکان، ۱۵ تن برنج احتکارشده کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان، ارزش کالای کشفشده ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ عزیزی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه دپو، نگهداری غیرمتعارف کالاهای اساسی، احتکار و یا فعالیتهای اخلالگرانه اقتصادی، موضوع را ازطریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.