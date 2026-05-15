در آخرین روز از سفر ترامپ به پکن و موافقت پکن با خرید نفت از آمریکا، بهای نفت با جهش یک و نیم درصدی مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که چین با خرید نفت از این کشور موافقت کرده، بهای نفت خام برنت با ۱.۴۹ درصد افزایش به ۱۰۷.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین، نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۱.۵۵ درصد افزایش ۱۰۲.۷۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

ترامپ پس از دیدار با شی جین پینگ، در مصاحبه‌ای از پیش ضبط شده با فاکس نیوز گفت: «آن‌ها موافقت کرده‌اند که از ایالات متحده نفت بخرند، قرار است به تگزاس بروند، ما قرار است کشتی‌های چینی را به تگزاس و لوئیزیانا و آلاسکا بفرستیم.»

شایان ذکر است که چین هنوز خرید انرژی از آمریکا را تأیید نکرده است.

منبع: سی ان بی سی