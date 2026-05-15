در آخرین روز از سفر ترامپ به پکن و موافقت پکن با خرید نفت از آمریکا، بهای نفت با جهش یک و نیم درصدی مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که چین با خرید نفت از این کشور موافقت کرده، بهای نفت خام برنت با ۱.۴۹ درصد افزایش به ۱۰۷.۳۰ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین، نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۱.۵۵ درصد افزایش ۱۰۲.۷۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

ترامپ پس از دیدار با شی جین پینگ، در مصاحبه‌ای از پیش ضبط شده با فاکس نیوز گفت: «آن‌ها موافقت کرده‌اند که از ایالات متحده نفت بخرند، قرار است به تگزاس بروند، ما قرار است کشتی‌های چینی را به تگزاس و لوئیزیانا و آلاسکا بفرستیم.»

شایان ذکر است که چین هنوز خرید انرژی از آمریکا را تأیید نکرده است.

منبع: سی ان بی سی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خبرنگاران قدیم خیلی جسورتر بودن و دنبال حق و حقوق مردم بودن
چرا پیگیر چرایی گرونیها نیستین ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدایی چرا اقتصاد داخلو ول کردین دارین فقط از بهانی نفت وضعیت گرانی بنزین در آمریکا خبر میزارین اصلا رفتین تو بازار ببینم قیمتها چه جهشی داشتن شما ها فکر نمیکنین این مردم هم زنده اند نفس میکشن چهار حلقه لاستیک ایرانی برای یه پراید بدرد نخور شده 25 میلیون در صورتی که 6 ماه پیش 6 میلیون بوده روغن موتوری عوض میکردن 800 الان شده 2/500 تو قطعات ماشین قیمتها سه برابر شده هیچی داخل نمیگین چسبیدین به خارج کشور همش به دیگران سوزن نزنین یه سوزن هم به خودتون بزنین تا سیاسیون فکر نکنن همه چی گل بلبه کارشون را درست انجام میدین
۵
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
غربگدا
