برخورد یک دستگاه خودروی پراید با نیسان در منطقه خشرودپی بابل ۹ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  - غلام نیا روشن روابط عمومی اورژانس بابل گفت: در پی دریافت گزارشی مردمی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با نیسان در منطقه خشرودپی روبه‌روی جایگاه CNG، نیرو‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود:با اعلام حادثه، مرکز ارتباطات اورژانس بابل، تکنسین‌های پایگاه‌های خشرودپی و هلال‌احمر را به صحنه فرستاد و نیرو‌های اورژانس در کوتاه‌ترین زمان در محل حضور یافته و عملیات امداد و نجات را آغاز کردند.

غلام نیا روشن گفت:در این سانحه، ۹ نفر از سرنشینان خودرو‌ها شامل پنج مرد (۳۵، ۴۰، ۳۸، ۴۰ و ۱۸ ساله) و چهار زن (۳۵، ۱۰، ۳۴ و ۶ ساله) مصدوم شدند. مصدومان دچار آسیب‌های مولتیپل تروما و هد‌تروما بودند.

او افزود:تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، چهار نفر از مصدومان را برای ادامه‌ی درمان به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند. پنج مصدوم دیگر پس از دریافت مراقبت‌های اولیه از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

منبع:روابط عمومی اورژانس بابل

برچسب ها: حوادث رانندگی ، امداد و نجات
