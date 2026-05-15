جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج - تهران خبر داد و گفت: محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و همچنین آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان جریان دارد.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان در شرایط عادی تردد می‌کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محور‌های مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین شامل قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین مسیر قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: محور پاتاوه ـ دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.

سرهنگ محبی در پایان به محور‌های دارای انسداد فصلی اشاره کرد و گفت: محور‌های گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته) و وازک ـ بلده به دلیل شرایط فصلی همچنان مسدود هستند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: ترافیک جاده‌ای ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز
چالوس و آزادراه تهران-شمال یک طرفه شد
رصد ترافیک صبحگاهی تهران در بیست و یکمین روز اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز یکطرفه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر